Чудо-оружие не поможет россиянам: сможет ли Украина сбивать новые иранские дроны

Вероятно, что за новейшими разработками иранского оружия действительно стоит Китай. Впрочем, это не испугает Украину.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, украинская система ПВО вышла уже на новый уровень защиты.

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Что объединяет Иран и Россию

Петр Черник сообщил, что Иран, конечно, будет углублять сотрудничество с Россией. Причина в том, что украинская война на самом деле – не только борьба за нашу собственную независимость и выживание.

Это цивилизационная война, война демократий и мировых тираний, которые после разрушения Ялтинской системы международных отношений решили, что могут добиваться своих целей и "щупают" коллективный Запад,

– убежден он.

По его мнению, таким образом определяется, как далеко можно зайти в этом противостоянии.

Новое иранское вооружение

Военный эксперт подчеркнул, что, к сожалению, Иран показал колоссальный технологический рост. Впрочем, вероятно, что за всеми достижениями стоит кто-то другой.

"На мой взгляд, там торчат очень длинные китайские уши", – подчеркнул он.

По его словам, все-таки Иран может обеспечить Россию ударным многократным беспилотником Shahed 129.

Он является точной копией американского MQ-1 Predator и может брать на борт до 4 управляемых авиационных бомб,

– объяснил Черник.

Он подчеркнул, что есть один нюанс.

Смогут ли ВСУ сбивать новый Shahed

Петр Черник объяснил, что для достижения целей новый беспилотник должен заходить в наше воздушное пространство, а только потом сбрасывать бомбы.

Движется эта машина со скоростью до 150 километров, а мы научились перехватывать аэродинамические цели со скоростями от 900 до 1000 километров.

– подчеркнул военный эксперт.

Это очень удобная цель для украинской системы ПВО.

Черник отметил, что это очередное давление информационно-психологического порядка.

"Могут ли они быть применены и в какой-то части даже иметь небольшие успехи? Да, конечно. Однако, да ход войны они однозначно не переломят", - подчеркнул он.

По мнению военного эксперта новый Shahed по размерам напоминает легкий истребитель.

Что касается сбивания таких целей, то мы достигли очень-очень высоких показателей,

– объяснил он.

Поэтому России рассчитывать на высокую эффективность нового оружия все же не следует.

"Это чудо-оружие не поможет россиянам", – убежден Черник.

Он добавил, что системы Patriot для Украины уже в пути, а именно они помогут ВСУ ликвидировать любые цели.

Передача иранских дронов для России