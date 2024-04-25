Боится вторичных санкций: как Китай выстраивает свои отношения с Россией

Китай продолжает поддерживать Россию на том уровне, чтобы режим Путина держался у власти. При этом для Пекина значительно важнее сотрудничество с Западом.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший заместитель министра энергетики России, российский оппозиционер Владимир Милов, заметив, что в последнее время было много новостей, что китайские банки перестают обслуживать российских клиентов. Они боятся вторичных санкций.

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США давят, чтобы Китай перестал поддерживать Россию

Как отметил Милов, на самом деле никакой альтернативной финансовой системы третьих стран нет. И Китай, и Россия, и та же Индия зависимы от западных финансовых институтов, от корреспондентских счетов в долларах, от системы SWIFT и т.п. Поэтому после угроз от Штатов сотрудничество китайских банков с Россией понемногу сворачивается.

Есть много информации, что Китай поставляет в Россию продукты двойного назначения. Это – дроны, бронежилеты. Думаю, что прежде всего внимание США будет направлено на это, чтобы ограничить поставки продукции, которая идет на фронт. Они нащупали рычаги влияния на Китай. Китайская финансовая система очень зависима от Запада,

– сказал Милов.

Несмотря на это, Китай не намерен бросить Россию на произвол судьбы. Они воспринимают Россию как союзника в борьбе против Запада, который готов к военной конфронтации. Потому что сам Пекин, по его мнению, к этому не готов.

Пекин не готов и не хочет военной конфронтации с Западом, а Путин готов. Им нужен такой партнер. Поэтому будет минимальный уровень поддержки, чтобы российский режим не рухнул. И мог продолжать военные действия. Но от прямой военной помощи отказываются,

– считает Милов.

Китай и Россия: кратко