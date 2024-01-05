Любимая игрушка Китая: как США могут помешать поставке ракет из КНДР в Россию
Кремль ищет военную помощь в разных странах мира, но желающих его поддержать не так уж много. Вероятными союзниками страны-агрессора уже давно называют Северную Корею и Иран.
КНДР уже давно могла поставлять оружие России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, добавив, что по разным сообщениям Северная Корея уже передала миллион боеприпасов к артиллерии, в частности, к реактивной.
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Какая позиция Китая
Соединенные Штаты могут оказывать давление непосредственно на Россию или Китай. Что касается страны-агрессора, то остается все меньше возможностей вводить дополнительные санкции. С Китаем ситуация другая.
Северная Корея – это любимая игрушка Китая, которой он пытается контролировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не забывайте, что у Китая и России есть общая граница с Северной Кореей, есть железная дорога, поэтому проконтролировать поставки техники, вооружения фактически невозможно,
– рассказал Олег Жданов.
Исключением может быть разве что спутниковая или агентурная разведка, если она есть в США.
Какой может быть реакция Америки
По мнению военного эксперта, у США свой сценарий ведения войны России с Украиной. К примеру, Соединенные Штаты могли бы заморозить выплату средств России за энергоносители, ведь в год за поставки газа и нефти Кремль зарабатывает 380 миллиардов долларов. Эта валюта идет через SWIFT, через семь банков России, которые до сих пор подключены к этой системе.
С Китаем труднее, потому что если мы посмотрим на внутренний валовой продукт Китая, то там 35% – это американский рынок. Там настолько интегрированная экономика, что введение каких-либо дополнительных санкций может негативно отразиться,
– подчеркнул Жданов.
При президентстве Дональда Трампа были попытки ввести денежные сборы с китайских товаров, но такая идея успеха не имела. Следовательно, Китай пользуется тем, что США вынуждены с ним договариваться, в частности о том, чтобы Пекин не дал команду поставлять боеприпасы из Северной Кореи в Россию.
Это еще один клубок, в котором, на мой взгляд, заправляет Китай,
– подчеркнул Жданов.
Сотрудничество Китая и России: что известно
- От российской нефти и газа отказалось немало стран, впрочем, страна-агрессор компенсирует это, увеличивая экспорт в Китай и Индию. К примеру, в январе 2024 года российский "Газпром" установил рекорд суточного экспорта китайским потребителям. Всего за весь 2022 год сумма снабжения составила 15,4 миллиарда кубометров. На 2024 год уже запланировано 30 млрд кубометров.
- Китай покупает российское сырье по пониженным ценам. В китайских магазинах все чаще можно увидеть конфеты, колбасы и другие потребительские товары, которые привезли из страны-агрессора. Лидер Китай Си Цзиньпин во время встречи с российским премьером заявил, что развитие отношений между странами является стратегическим выбором, а в его основе – фундаментальные интересы двух народов.
- Также сообщалось, что Пекин передает товары, необходимые для военно-промышленного комплекса России. Речь о современных станках с числовым программным управлением. Они позволяют быстро производить сложные компоненты из металла и других жестких материалов. Объем поставок этих станков в 2022 году вырос в 10 раз, если сравнивать с 2022 годом.