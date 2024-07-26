"Я оставлю вас без денег": почему Си становится тревожнее из-за сотрудничества с Россией

После визита главы МИД Дмитрия Кулебы позиция Китая не изменилась. Страна продолжает придерживаться своего "мирного плана", который разработала для прекращения войны в Украине. Однако мир давит на Пекин, поскольку все сложнее "играть" в нейтральную позицию.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Китай официально признают движущей и решающей силой в помощи России в войне против Украины. Поэтому вводятся новые санкции и торговые ограничения.

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Как Трамп может повлиять на Си

Политтехнолог рассказал, что одна из международных организаций провела детальный анализ сотрудничества Китая и России: сколько и какие микрочипы Пекин поставляет в Москву, какими путями, как это происходит, где страна-агрессор их использовала – в ракетах или другой технике.

Все больше таких доказательств появляется. Соответственно Китаю все сложнее балансировать. Расчеты между Пекином и российскими бизнесами увеличивают во времени. Возникают проблемы с оплатой в юанях, в рублях – вообще молчу,

– отметил Тизенгаузен.

На чашах весов сейчас не только торговая выгода. Пекин и так заполонил российский рынок своими товарами. Кроме того, китайские бизнесы выбивают скидки со всех россиян, которые с ними торгуют, и не только с тех, кто под санкциями.

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Си Цзиньпин чувствует себя прекрасно, но в то же время ему становится тревожно. Поскольку осуществляют определенные меры в отношении тех, кто помогает России обходить санкционные ограничения. Поэтому, у Китая могут возникнуть серьезные проблемы в этом аспекте.

Дональд Трамп, который потенциально может стать следующим президентом США, имеет неплохой опыт борьбы и торговых ограничений. Как-то он говорил Ирану: "Я оставлю вас без денег". Он может это сделать (по Китаю – 24 Канал). Он понимает экономические болевые точки. Его команда может поработать над этим,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.