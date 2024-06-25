Путину нечего терять, – политтехнолог о дружбе России с КНДР

Кремлевский диктатор Владимир Путин развивает сотрудничество с Северной Кореей и устраивает встречи с ее лидером Ким Чен Ыном. Эта дружба с КНДР показывает, насколько маргинализировалась Россия.

Это 24 Каналу заметил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, россияне тоже не в восторге от сотрудничества с Северной Кореей.

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Почему вдруг возникла дружба России с КНДР

Аббас Галлямов отметил, что Путин более 20 лет не ездил в КНДР. Один раз он совершил визит в Северную Корею в 2000 году, после того больше не посещал эту страну. Кремлевский диктатор увидел, какой ужас там происходит. Пока с ним общались цивилизованные государства, он не имел цели поехать туда.

Пока его принимали в хороших домах, он туда не ехал. Когда уже стало нечего терять, тогда появилась дружба с Северной Кореей,

– подчеркнул российский оппозиционер.

Сотрудничество КНДР и России: последнее

Россия и КНДР подписали взаимное соглашение, предусматривающее обмен военной помощью. Владимир Путин назвал потенциальные поставки оружия ответом на то, что союзники по НАТО предоставят Украине оружие большей дальности. Новое соглашение стало самой прочной связью между Москвой и Пхеньяном со времен окончания Холодной войны.

Впервые за 24 года Владимир Путин посетил Северную Корею. Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что так называемый глава Кремля и Ким Чен Ын могли обсуждать вопросы "стратегического партнерства". Пхеньян сейчас разрабатывает ядерные ракеты большой дальности, поэтому это могло быть одной из главных тем обсуждения.