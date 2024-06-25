Це 24 Каналу зауважив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. За його словами, росіяни теж не в захваті від співпраці з Північною Кореєю.

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Чому раптом виникла дружба Росії з КНДР

Аббас Галлямов зазначив, що Путін понад 20 років не їздив у КНДР. Один раз він здійснив візит до Північної Кореї у 2000 році, після того більше не відвідував цю країну. Кремлівський диктатор побачив, який жах там відбувається. Поки з ним спілкувались цивілізовані держави, він не мав мети поїхати туди.

Поки його приймали у хороших домах, він туди не їхав. Коли вже стало нічого втрачати, тоді з'явилась дружба із Північною Кореєю,

– підкреслив російський опозиціонер.

Співпраця КНДР та Росії: останнє

Росія та КНДР підписали взаємну угоду, що передбачає обмін військовою допомогою. Владімір Путін назвав потенційні поставки зброї відповіддю на те, що союзники по НАТО нададуть Україні зброю більшої дальності. Нова угода стала найміцнішим зв'язком між Москвою та Пхеньяном з часів закінчення Холодної війни.

Вперше за 24 роки Владімір Путін відвідав Північну Корею. Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що так званий очільник Кремля та Кім Чен Ин могли обговорювати питання "стратегічного партнерства". Пхеньян зараз розробляє ядерні ракети великої дальності, тому це могло бути однією з головних тем обговорення.