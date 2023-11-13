Надо убеждать: Садовый рассказал, как Львов сотрудничает с мировыми городами в условиях войны

С начала полномасштабного вторжения Львов стал убежищем для десятков тысяч украинцев. Для того чтобы помочь людям, местные власти активно сотрудничают с иностранными партнерами.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, как удается налаживать сотрудничество с мировыми городами и поощрять их на помощь Украине. Он добавил, что Львов является самым крупным партнером Европейского банка реконструкции и развития.

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Ищем средства по миру

Как отметил Садовый, с партнерами нужно выстраивать прямые и доверительные отношения, но для этого нужно много времени.

Если у тебя есть один успешный проект, то будет и следующий,

– отметил городской голова Львова.

Сейчас во Львове благодаря помощи партнеров работает центр Unbroken. На его строительство средства выделяли сразу несколько европейских городов, в частности Фрайбург, Вильнюс, Варшава, также активно помогает немецкое правительство.

Национальный реабилитационный центр Unbroken – уникальное место, где люди, пострадавшие в результате войны, получают комплексную квалифицированную помощь. С 24 февраля 2022 года в центре пролечилось более 11 тысяч раненых украинцев, среди которых 350 детей.

В скором времени будет подключаться и помогать через свои государственные институты корейское правительство. Крайняя поездка делегации из Львова в Корею была направлена на договоренность о строительстве большого корейского индустриального парка в городе. Львов подписал соглашение с крупнейшей государственной компанией Кореи LG, рассказал Садовый. Бюджет этой компании равен украинскому бюджету. Также в планах строительство еще одного медицинского блока в коммунальной больнице.

"Для этого нужно ездить, общаться, убеждать. А какие могут быть другие варианты? Государственные средства тратим на оружие, на помощь военным. Ищем средства по миру для того, чтобы качественно проводить реабилитацию", – сказал Садовый.

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Жизнь Львова во время войны

По мнению городского головы Львова, сейчас украинцы должны в 2 – 3 раза больше работать, чем до войны. Благодаря тому, что Воздушные силы уничтожают большое количество дронов и ракет, украинцы могут работать и увеличивать производственный потенциал. Очень важно, чтобы украинская экономика развивалась.

Город живет,

– заметил Садовый.

Во Львове будут внедряться финальную стадию бесплатного проезда в общественном транспорте. В ближайшее время оплата наличными будет дороже, чем оплата по перерасчету. С 11 декабря во всех видах общественного транспорта можно будет рассчитаться безналично.

"Это такие рутинные вещи, но они важны для общества. Меня часто спрашивают иностранные гости, как мы выживаем. Так и живем. Дети ходят в школу, если тревога, то идут в укрытие. Лечим, помогаем и делаем то, что сегодня критически важно для нашей победы", – подытожил городской голова Львова.

Лечение и реабилитация в центре Unbroken

В настоящее время во львовском центре Unbroken лечатся сотни раненых украинских защитников. Один из них – пациент центра Unbroken, боец 47 бригады Михаил Бакалюк. Он рассказал, как проходит лечение и какие этапы самые сложные.

Во время выполнения задания Михаил подорвался на противопехотной мине и потерял левую ногу. В настоящее время мужчина находится в центре Unbroken на реабилитации и протезировании.

По его словам, первые этапы лечения морально самые сложные. Впрочем, реабилитологи и психотерапевты помогают встать на ноги и возвратиться к полноценной жизни.