Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, як вдається налагоджувати співпрацю зі світовими містами та заохочувати їх допомагати Україні. Він додав, що Львів є найбільшим партнером Європейського банку реконструкції та розвитку.

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Шукаємо кошти по світу

Як зазначив Садовий, з партнерами треба вибудовувати прямі та довірливі відносини, але для цього треба чимало часу.

Якщо ти маєш один успішний проєкт, то буде й наступний,

– зазначив міський голова Львова.

Зараз у Львові завдяки допомозі від партнерів працює центр Unbroken. На його будівництво кошти виділяли одразу декілька європейських міст, зокрема Фрайбург, Вільнюс, Варшава, також активно допомагає німецький уряд.

Національний реабілітаційний центр Unbroken – унікальне місце, де люди, які постраждали внаслідок війни, отримують комплексну кваліфіковану допомогу. Від 24 лютого 2022 року в центрі пролікувалося понад 11 тисяч поранених українців, серед яких 350 дітей.

Незабаром підключатиметься та допомагатиме через свої державні інституції корейський уряд. Крайня поїздка делегації зі Львова в Корею була спрямована на домовленість щодо будівництва великого корейського індустріального парку в місті.

Львів підписав угоду з найбільшою державною компанією Кореї LG, розповів Садовий. Бюджет цієї компанії дорівнює українському бюджету. Також у планах будівництво ще одного медичного блоку до комунальної лікарні.

"Для цього треба їздити, спілкуватися, переконувати. А які можуть бути інші варіанти? Державні кошти витрачаємо на зброю, на допомогу військовим. Шукаємо кошти по світу для того, щоб якісно проводити реабілітацію", – мовив Садовий.

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Життя Львова під час війни

На думку міського голови Львова, зараз українці повинні у 2 – 3 рази більше працювати, ніж до війни. Завдяки тому, що Повітряні сили знищують велику кількість дронів та ракет, українці мають змогу працювати та збільшувати виробничий потенціал. Надзвичайно важливо, щоб українська економіка розвивалася.

Місто живе,

– зауважив Садовий.

У Львові впроваджуватимуть фінальну стадію безоплатного проїзду в громадському транспорті. Найближчим часом оплата готівкою буде дорожчою, ніж оплата по перерахунку. З 11 грудня у всіх видах громадського транспорту Львова можна буде розрахуватися безготівково.

"Це такі рутинні речі, але вони важливі для громади. Мене часто запитують іноземні гості, як ми виживаємо. Отак і живемо. Діти ходять до школи, якщо тривога, то йдуть в укриття. Лікуємо, допомагаємо й робимо те, що сьогодні критично важливо для нашої перемоги", – підсумував міський голова Львова.

Лікування та реабілітація в центрі Unbroken

Зараз у львівському центрі Unbroken лікуються сотні поранених українських захисників. Один із них – пацієнт центру Unbroken, боєць 47 бригади Михайло Бакалюк. Він розповів, як проходить лікування та які етапи найскладніші.

Під час виконання завдання Михайло підірвався на протипіхотній міні та втратив ліву ногу. Зараз чоловік перебуває в центрі Unbroken на реабілітації та протезуванні.

За його словами перші етапи лікування морально найскладніші. Втім, реабілітологи та психотерапевти допомагають стати на ноги та повернутися до повноцінного життя.