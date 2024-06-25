Китай боится сближения России и КНДР: в чем причина

Владимир Путин во время своего визита в Северную Корею подписал договор с Ким Чен Ыном о стратегическом партнерстве. Этим обеспокоен не только Запад, но и Китай.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в разговоре с 24 Каналом объяснил, что Китай, несмотря на распространенное мнение, не может полностью контролировать Путина. Поэтому неизвестно, какими последствиями может обернуться ее сотрудничество с КНДР, в том числе и для Пекина.

Интересно посмотреть Двое против ветра: почему Путин впервые за 24 года прибыл в КНДР и какая скрытая роль Китая

Китай обеспокоен сотрудничеством России и КНДР

Россия углубляет свое сотрудничество с Южной Кореей. В частности, это подтвердил последний визит Владимира Путина в КНДР, который состоялся 19 июня. Диктаторы подписали договор о всеобъемлющем сотрудничестве, что не может не настораживать Китай.

Главный импортер КНДР – это как раз Китай, он поставляет в Северную Корею около 90 – 95% всех товаров. Между тем Россия вполне может перенять на себя эту роль.

Китай хотел бы, но не может контролировать все – ни в Москве, ни в Пхеньяне. Поэтому сближение России и КНДР для Китая – это напряженная вещь, которая ему совсем не нравится. Пекин все же бы хотел, чтобы эти две силы не сошлись за его спиной. Северная Корея – маленькая страна, и Россия действительно могла бы быстро решить продовольственную проблему там,

– отметил Сергей Жирнов.

Более того, Россия может передать КНДР не продовольствие, нефть или газ, но и ядерные технологии. Зато Кремль будет беспокоиться о решении собственных проблем, например, со снарядами или другим оружием.

"На самом деле это серьезная угроза, в том числе и для Китая. Напряжение Китая я увидел в недавнем внезапном появлении Пекина на трехсторонней встрече с Японией и Южной Кореей, чего не было уже 6 лет", – отметил Жирнов.

Путин не обращает внимания на Си Цзиньпина

В "договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между КНДР и Россией есть пункт о взаимопомощи в случае "агрессии против одного из участников договора".

Экс-сотрудник КГБ также отметил, что несмотря на заявления некоторых экспертов, Китай не может диктовать Ким Чен Ыну или Путину какие-либо условия. В частности, на это указывает визит Си Цзиньпина в Москву в прошлом году. Тогда, вероятно, что-то пошло не по плану, ведь лидер КНР прервал свою поездку, поехав на день быстрее. Он также требовал Путина подписать документ по контролю над ядерным оружием и запрет на ядерные угрозы.

Однако еще не успел Си Цзиньпин уехать из России, как Дмитрий Медведев в очередной раз стал угрожать миру. А сам Владимир Путин сообщил о перебазировании части ядерного тактического оружия в Беларусь.

Это, конечно, не могло понравиться Китаю. А все же он не смог добиться от России не делать этого. Так же как Си не удалось убедить Путина проводить ядерные учения с Беларусью,

– объяснил Жирнов.

Поэтому и сближение России с КНДР, которое неизвестно чем может обернуться, очень беспокоит Китай.