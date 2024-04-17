Поэтому сейчас КНР будет делать все, чтобы россияне не проиграли. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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"Китай непосредственно участвует в войне России против Украины, помогает России. КНР будет не выгодно, если Кремль проиграет войну, вплоть до развала России. Для Пекина есть своя проблема. Потому что все прекрасно знают, что за Россией стоит Китай. Проигрыш России – это проигрыш Китая. Поэтому китайцы сейчас будут делать все возможное, чтобы у России не было этого проигрыша", – сказал он.

Большая опасность

Роман Свитан отметил, что Россия хочет заморозить боевые действия при той ситуации на фронте, которая сложилась сейчас. Это очень опасно для Украины, потому что любое замораживание даст возможность стране-агрессору с помощью Китая или других союзников восстановить свои силы и нанести мощный удар.

Мы этого уже не выдержим. Это большая опасность для нас. Стоит не подыгрывать, осуществлять боевые действия и не дать возможности россиянам накопить средства для выполнения дальнейших атак. А Китай будет действовать согласно той позиции, которая будет складываться на линии боевого соприкосновения,

– объяснил военный эксперт.

Украине нужно показывать жесткость относительно нашей позиции и доказывать союзникам непосредственное участие Китая в войне против нас. На днях канцлер Германии Олаф Шольц приехал в КНР с визитом и встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Возможно, он летал в Китай, чтобы показать позицию Европы или получить китайскую благосклонность с помощью некоторых экономических преимуществ.

"Но не более. Это движение в никуда. Европа не совсем понимает участия Китая. КНР же не воюет напрямую с Украиной. Китай воюет с европейской цивилизацией. У него стоит задача захватить ее. Российско-украинская война – это один из механизмов. Глобально Европа пока не видит опасности Китая. Когда увидит – будет поздно", – добавил полковник запаса ВСУ.

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