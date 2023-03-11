"Зеленский ждет звонка": политолог заметил стратегическую игру Украины относительно Китая

Не утихают дискуссии о возможных поставках Китаем оружия для России. Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов общаться с Пекином. Это может быть стратегическая игра Украины относительно КНР.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Олег Саакян. По его словам, Китай не будет помогать России победить в войне, но сделает так, чтобы не произошло краха страны-агрессорки.

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Стратегическая игра Украины относительно Китая

Саакян отметил: недавнее заявление Зеленского о том, что Украина готова общаться с Китаем об окончании войны, вызвало неоднозначные реакции в экспертных кругах. Политолог подчеркнул, что это несет ряд рисков, однако он считает, что это правильно, если это стратегическая игра.

Украина, согласовав это с партнерами, решила первой поднять флажок и сказать: "Пекин, мы ждем звонка". Теперь, если Китай попытается говорить о российско-украинской войне, его будут отправлять на номер телефона Банковой в Киев и говорить: "Зеленский уже ждет звонка",

– сказал он.

Олег Саакян отметил, что таким образом был ряд рисков. Китай мог попытаться использовать войну в Украине как инструмент для преследования собственных политических интересов, относительно Тайваня в частности. По мнению политолога, Украина просчитывает действия КНР.

Саакян об отношениях Украины и Китая: смотрите видео

Будет ли Китай помогать России

Как утверждает Саакян, Китай сейчас не будет солидаризироваться с Россией, но уже четко ограничивается от Запада.

Китай будет сплачивать под свои флаги все те страны, которые не готовы поддерживать Россию. Но они также не будут поддерживать Запад и Украину.

– отметил он.

Политолог не исключает сценарий, в котором Китай может пойти на скрытые или ограниченные поставки оружия для России. Он считает, что Россия для китайцев сейчас – объект, которым они будут торговаться с Западом.

Олег Саакян убежден: в случае, если КНР удастся "сторговаться" с Россией по поводу отсутствия поддержки Тайваня, то Пекин может помочь России.

"Пойдет ли Китай на поставку оружия России? Это вопрос. Готов ли он помогать России победить на войне? Однозначно нет, Китай не заинтересован в этом. Будет ли Китай помогать не допустить краха России? Да, в этом Китай точно будет помогать. Китаю нужна ослаблена Россия в статусе младшего брата", – добавил политолог.

Неоднозначная позиция Китая по поводу войны в Украине