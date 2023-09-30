Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Северная Корея – далеко не простая страна, с которой России удастся легко договориться. По его словам, Ким Чен Ын может торговаться, чтобы получить выгодные условия.

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Что известно о КНДР

Для того чтобы лучше понять, с какой страной Россия ведет переговоры, Иван Ступак советует вспомнить ситуацию, которая произошла еще в 70-х годах.

КНДР – страна, совершившая один из самых масштабных актов угона автомобилей в истории человечества. Они заказали тысячу автомобилей Volvo, компания их передала и до сих пор Северная Корея за них ничего не заплатила. Это, чтобы вы понимали, как они могут торговаться и что получить в ответ, поэтому цена для России будет очень высокой,

– подчеркнул Ступак.

Этот факт лишь подтверждает, что договориться с КНДР благодаря обещаниям передать бусы или рис, а на замену получить тонны снарядов – точно не получится.

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Какого качества снаряды КНДР

Не стоит исключать, что Северная Корея все-таки передаст России определенное вооружение. Но, вероятнее всего, в страну-агрессор отправятся старые снаряды советского образца.

Мы уже знаем, что такое Северная Корея, поэтому я более чем уверен, что они не дадут чего-нибудь нового. Думаю, в первую очередь из складов будут выгружать то, что изготовили еще во времена Ким Ир Сена в 50 – 60 годах прошлого века. Все это для того, чтобы разгрузить склады для новых партий,

– рассказал Ступак.

Не лучшее качество снаряда и в самой России. Если северокорейские еще никто не тестировал, то российские себя уже зарекомендовали не слишком хорошо. Это подтверждают и сами оккупанты.

Они удивляются, что стреляют по украинцам, а снаряды не взрываются. Они их разбирают, а внутри – пусто. Я не говорю, что в северокорейских снарядах нет тротила, но остается вопрос, какого качества они будут и как будут взрываться,

– акцентировал Ступак.

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