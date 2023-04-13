Россия для Орбана – гарантия власти: его абсурдные действия являются сознательной политикой

Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что Венгрия "заплатила за нож", которым россияне убили военного ВСУ. Тем самым он осудил энергетическое сотрудничество Будапешта с Москвой.

Директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский считает это заявление резким, но оно оправдано. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его мнению, это заявление отражает то, что испытывают украинцы по отношению к последним действиям венгров.

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Многовекторность поддерживают венгры

Он отметил, что венгерские власти избрали такую многовекторную политику.

Выбрать многовекторность в условиях величайшей войны в Европе со времен Второй мировой – это граничит с политическим самоубийством,

– подчеркнул Тужанский.

Однако внутри Венгрии многовекторность Виктора Орбана имеет поддержку, ведь его рейтинг – 50%.

Достигать такого результата главе Венгрии помогает контроль СМИ, позволяющий продвигать конкретные нарративы,

– отметил собеседник.

Для венгров, отдающих свои голоса за партию Орбана "Фидес", сотрудничество Венгрии с Россией в энергетической сфере – это дешевая коммуналка.

"Или же визит министра МИД Беларуси в Будапешт – для них это не легитимизация самопровозглашенного режима Лукашенко. Это – низкие цены на горючее", – уверен он.

Главное – сохранить власть

Орбан, используя контроль СМИ, свое влияние, слабые позиции оппозиции, помещает избирателей в "пузырь", рассказывая им свою правду, – отметил директор Института центральноевропейской стратегии.

Он отметил, что "мораль" и "репутация" – это не про Виктор Орбан. Он хочет, чтобы мораль существовала только в отношении Венгрии или ненр лично.

Все абсурдные вещи, которые совершает Орбан и разрушающие репутацию Венгрии, хорошо вписываются во властные рефлексы,

– утверждает собеседник.

Для Орбана главное – сохранить свою власть. Не на сезон, а в идеале до 2030 года. И он выполняет свой план, потому что останется у власти до 2026 года.

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Глава Венгрии понимает, что если откажется от сотрудничества с Россией и Китаем, то получит прозрачные конкурентные условия внутри страны. Он должен будет на равных конкурировать с оппозицией, не использовать грязные деньги для скупки медиа. Он не сможет занижать коммуналку в 5-7 раз, что он делал с 2012 года и очень хочет повторить.

"Для Орбана Россия, ее дешевый газ и нефть – гарантии власти, которые он очень боится потерять. В то же время у него есть страх, что США и Евросоюз хотят убрать его из власти. Однако получая сверхприбыли, Орбан может раздавать деньги своему режиму и медиа. И держать венгров в информационном вакууме", – резюмировал Дмитрий Тужанский.

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