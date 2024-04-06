Использовали как месть: работник СБУ мог давать указания ТЦК по повестке журналисту

Работник Службы безопасности Украины мог давать указания представителям военкомата о вручении повестки журналисту "Слідство.Інфо". По крайней мере об этом заявили авторы расследовательского проекта.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", которое базируется на видео с камер наблюдения. Вручение повестки своему журналисту там связывают с его журналистской деятельностью. Мол, СБУ использовала ТЦК, как месть.

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Что известно о вручении повестки

1 апреля в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульге подошли сотрудники ТЦК и пытались вручить повестку. Военнослужащие отметили, что недавно Евгению исполнилось 27 лет и он не пришел в ТЦК обновить данные.

Журналист все фиксировал на камеру, но повестку не взял. Военные зафиксировали отказ и ушли.

Указания работникам ТЦК мог давать работник СБУ

Журналисты нашли видео с камеры наблюдений. На кадрах 21:08 журналист заходит в торговый центр, а через несколько минут в супермаркет заходят двое сотрудников ТЦК. Правда, вместе с ними был мужчина в гражданской одежде. Журналисты предположили, что он и давал указания сотрудникам ТЦК.

В видео можно увидеть, что пока журналист находится в супермаркете, этот человек в штатском сначала ходит возле касс, а потом возвращается к военным: жестикулирует, показывая военным в разные стороны и покидает ТЦ. После чего военные подошли к журналисту.

Работников ТЦК идентифицировали

Заметьте! Журналисты предполагают, что вот эти жестикуляции мужчины в штатском указывали военным именно Евгения Шульгата. Более того, сотрудники ТЦК назвали по имени журналиста, вручая ему повестку.

Журналисты "Слідства.Інфо" идентифицировали представителей Соломенского ТЦК, но те отказались комментировать события в торговом центре.

Также военнослужащие не назвали лицо, которая указывала им, кому именно надо вручить повестку.

Журналисты направили запрос с вопросами относительно инцидента в Генштаб ВСУ. Кроме того, источники "Слідства. Інфо" сообщили, что человек, который курировал представителей ТЦК, может быть Алексеем Биленко, он работает в департаменте кибербезопасности СБУ и он – человек Ильи Витюка.

Витюк - фигурант расследования Евгения Шульгата.

Журналисты сообщили, что планируют подать заявление в полицию.

Глава СБУ возьмет под контроль ситуацию

Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил у себя в фейсбуке, что обсудил с председателем СБУ Василием Малюком ситуацию с попыткой вручить повестку журналисту-расследователю "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату.

"Встретились по горячим следам с председателем Службы безопасности Украины. Проговорили и сотрудничество в борьбе с российской дезинформацией, и помощь порабощенным Россией народам... Акцентировал на недопустимости действий и поведения отдельных сотрудников. Председатель четко дал понять, что эта ситуация не останется без внимания", – отметил Юрчищин.