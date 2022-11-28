Задержали коллаборантов из херсонского СИЗО, удерживавших украинцев в бесчеловечных условиях

После освобождения Херсонщины правоохранители ищут предателей и коллаборантов. Установили, что на сторону врага перешли несколько сотрудников СИЗО.

Об этом сообщило 28 ноября Государственное бюро расследований. Отметили, что предателям выбирают меры пресечения.

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"В рамках стабилизационных мероприятий в Херсоне работники ГБР разоблачают и задерживают предателей из числа чиновников, которые перешли на сторону врага и способствовали агрессии против Украины. Каждый из них не избежит ответственности", – подчеркнули в ведомстве.

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Получили новые "должности"

Сотрудники ГБР и Службы безопасности Украины в Херсоне разоблачили и задержали исполняющего обязанности руководителя "Херсонского следственного изолятора", заместителя главы СИЗО по оперативной работе и оперуполномоченную по борьбе с наркотиками.

После начала полномасштабной войны работники получили должности в преступном органе оккупантов – "управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области". Незаконная структура вошла в "Федеральную службу исполнения наказаний" России.

Коллаборанты скрывались / Фото СБУ

Предатели выполняли преступные приказы захватчиков и арестовывали в СИЗО херсонских активистов. Правоохранители устанавливают, совершили ли коллаборанты насилие и психологическое давление в отношении задержанных людей.

По информации СБУ, все предатели присоединились к россиянам добровольно. После освобождения Херсона они пытались скрываться и уйти от правосудия.

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Что угрожает предателям

Экс-работникам СИЗО уже объявили подозрение в госизмене. Они могут получить пожизненное заключение. Подозреваемым выбирают меру пресечения.

"ГБР напоминает, краткосрочная выгода от сотрудничества с врагом превратится в позорное и длительное заключение", – отметили в ведомстве.

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