Администрация Трампа уволила сотрудников Института мира в рамках предложения Маска, – WP

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках инициативы Илона Маска уволила сотрудников Института мира США (USIP) предварительно отстранив руководство организации.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники среди сотрудников, сообщает 24 Канал. Напомним, что миллиардер возглавляет новый Департамент правительственной эффективности (DOGE).

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Что известно об увольнении сотрудников Института мира

Сотрудники Института мира США рассказали, что уволили почти весь персонал штаб-квартиры USIP, это около от 200 до 300 человек. Части уволенных предложили выходное пособие и дополнительный месяц медицинского страхования в обмен на отказ от права подавать иски в суд.

По данным WP, в случае отказа они потеряют все льготы. Увольнение произошло поздно вечером в пятницу, 28 марта, менее чем через две недели после того, как принудительно отстранила президента организации, финансируемой Конгрессом, и назначила на его место миллиардера Илона Маска.

Президент Дональд Трамп предоставил Маску, самому богатому человеку мира, широкие полномочия по сокращению федеральных расходов и увольнению десятков тысяч государственных служащих – действия, которые сейчас оспариваются по меньшей мере в 10 судебных делах,

– говорится в статье.

Представителей DOGE сначала пытались убедить в том, что, будучи зарегистрированной некоммерческой организацией, их персонал и программы не подлежат влиянию кампании Маска. USIP и члены уволенного правления подали иск в суд против DOGE, Трампа и его администрации.

По их мнению, исполнительная власть не имела полномочий увольнять руководство и персонал, поскольку он был создан законодательной властью. Иск также касается конфискации здания штаб-квартиры, которая находится в частной собственности. Заседания по делу запланированы на апрель.

"Электронные письма об увольнении изобиловали ошибками – имена сотрудников, месяц апрель и даже название института были написаны с ошибками – красноречивый признак поспешного и бессистемного характера операции, сказал один уволенный сотрудник", – добавляет издание.