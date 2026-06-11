СОУ установили круглосуточный огневой контроль над логистикой россиян в районе Мариуполя

Силы обороны Украины благодаря западным технологиям и собственным разработкам смогли установить полный огневой контроль над логистическими путями оккупантов за 160 километров от линии фронта. Речь идет о Донецкой области, в частности, районе Мариуполя.

Об этом сообщил офицер взаимодействия с оборонным сектором 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Никита Пузь на форуме по безопасности New Age Defence Berlin в Германии 8 июня.

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Как Украина установила огневой контроль над логистикой врага?

Военный отметил, что современное поле боя существенно отличается от традиционного представления о фронте. По его словам, сейчас это не четкая линия соприкосновения между украинскими и российскими позициями, а широкая зона глубиной 3 – 40 километров, где переплетаются укрепления обеих сторон, блиндажи, минные поля и многочисленные огневые точки.

Никита Пузь объяснил, что в таких условиях использование тяжелой техники значительно затруднено, ведь любое ее передвижения быстро обнаруживается и становится целью для поражения. Именно поэтому украинские военные постоянно работают над расширением возможностей своих средств огневого воздействия и увеличением глубины контроля над противником.

В качестве примера, Пузь привел ситуацию вокруг временно оккупированного Мариуполя, который расположен примерно в 160 километрах от позиций украинских сил.

Важно! Благодаря сочетанию современных западных технологий и наработок собственных инженерных и исследовательских команд защитникам удалось обеспечить непрерывный контроль над ключевыми логистическими маршрутами врага на этом расстоянии.

Что происходит на фронте вблизи Мариуполя: смотрите карту DeepState

По словам офицера, систематические удары по российским грузовикам, топливным складам и маршрутам ротации вражеской армии оказали существенное влияние на логистику оккупационных войск. В результате командование страны-агрессорки было вынуждено ограничить движение военного транспорта, запретив его приближение к фронту ближе 100 километров.

Впрочем, как отметил Пузь, даже такая дистанция уже не гарантирует безопасности противника, ведь возможности украинских сил продолжают расти. Он отметил, что сегодня все чаще речь идет о контроле и поражении целей на расстоянии до 200 километров.

Офицер подчеркнул, что увеличение расстояния между тыловыми базами окупантов и передовыми подразделениями создает для российской армии дополнительные трудности.

Чем длиннее становятся логистические маршруты, тем сложнее снабжать войска необходимыми ресурсами, что непосредственно сказывается на их возможностях на линии боевого столкновения.

Кстати, не лучше ситуация россиян и в Крыму. 11 июня оккупанты жаловались на удар сразу по 4 мостам, ведущим как раз к полуострову.

Ранее руководитель ЦПИ информировал, что одна из важнейших переправ врага – Чонгарский мост – уничтожена. После серии атак на наземные логистические артерии, ведущие к временно оккупированному Крыму, вероятно, не осталось ни одного мостового перехода, который не получил бы повреждений.