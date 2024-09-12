Останется ли Россия без права вето: США анонсировали реформу Совбеза ООН
Источник:"Голос Америки"
Вашингтон предлагает реформировать Совет Безопасности ООН, чтобы эффективно отвечать на современные вызовы. Инициатива, в частности, предусматривает создание новых мест. Об изменении количества стран, имеющих право вето, пока речь не идет.
Линда Томас-Гринфилд, представитель США в ООН, озвучила идею реформы Совбеза ООН. Она подчеркнула необходимость инклюзивного подхода к реформированию. Однако, очевидно, Россия сохранит право вето, как и Китай, Франция и другие государства.
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Реформа для Совбеза
Американский чиновник, среди прочего, предлагает создать два постоянных места для африканских стран и одно выборное для малых островных государств. Эти шаги должны сделать Совет Безопасности более представительным и эффективным.
Мы должны возглавить путь в многостороннее будущее, которое соответствует ценностям, закрепленным в прошлом, но также реалиям сегодняшнего дня,
– заявила Томас-Гринфилд.
Представительница США в ООН подчеркнула, что реформа не предусматривает изменений в праве вето для постоянных членов Совета Безопасности. Она также отметила сложность устранения стран, которые нарушают принципы Устава ООН, из Совбеза.
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Следует вспомнить, что Россия часто злоупотребляет правом вето как постоянный член Совбеза. В частности, несколько месяцев назад Москва наложила вето на резолюцию ООН по ядерному оружию в космосе.