Лінда Томас-Грінфілд, представниця США в ООН, озвучила ідею реформи Радбезу ООН. Вона наголосила на необхідності інклюзивного підходу до реформування. Однак, вочевидь, Росія зберігатиме право вето, як і Китай, Франція та інші держави.

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Реформа для Радбезу

Американська посадовиця, з-поміж іншого, пропонує створити два постійних місця для африканських країн та одне виборне для малих острівних держав. Ці кроки мають зробити Раду Безпеки більш представницьким і ефективним.

Ми повинні очолити шлях у багатостороннє майбутнє, яке відповідає цінностям, закріпленим у минулому, але також реаліям сьогодення,

– заявила Томас-Грінфілд.

Представниця США в ООН наголосила, що реформа не передбачає змін у праві вето для постійних членів Ради Безпеки. Вона також відзначила складність усунення країн, які порушують принципи Статуту ООН, з Радбезу.

Зверніть увагу! Переговори щодо реформи очікуються найближчими тижнями під час Генеральної Асамблеї ООН.

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Слід згадати, що Росія часто зловживає правом вето як постійний член Радбезу. Зокрема, декілька місяців тому Москва наклала вето на резолюцію ООН щодо ядерної зброї в космосі.