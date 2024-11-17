Совбез ООН проведет заседание, приуроченное к 1000 дням войны России против Украины
В США проведут заседание высокого уровня к 1 тысяче полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия еще 24 февраля 2022 года. На мероприятия выступит министр иностранных дел Украины.
Мероприятие пройдет во второй половине дня в понедельник, 18 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, которое обнародовало пресс-релиз по этому поводу.
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Сибига выступит на Совбезе ООН
Глава МИД Украины выступит на специальном заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН на фоне усиления российской агрессии и террора. Это важное мероприятие, созвано по инициативе Украины Великобританией, которая сейчас председательствует в СБ ООН, привлечет внимание мира к продолжающейся агрессии России против Украины,
– говорится в сообщении.
Его возглавит министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в рамках визита украинский министр также проведет в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч с целью усиления поддержки Украины.
Интересно, что российская делегация заблокировала одобрение графика работы Совбеза на ноябрь именно из-за запланированного рассмотрения украинского вопроса. Однако это не должно помешать проведению заседания Совета вне графика по запросу стран-членов.