Совбез ООН проведет заседание, приуроченное к 1000 дням войны России против Украины

В США проведут заседание высокого уровня к 1 тысяче полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия еще 24 февраля 2022 года. На мероприятия выступит министр иностранных дел Украины.

Мероприятие пройдет во второй половине дня в понедельник, 18 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, которое обнародовало пресс-релиз по этому поводу.

Смотрите также Российская армия не контролирует район Купянска, Ильинка – оккупирована: обзор фронта и карты ISW

Сибига выступит на Совбезе ООН

Глава МИД Украины выступит на специальном заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН на фоне усиления российской агрессии и террора. Это важное мероприятие, созвано по инициативе Украины Великобританией, которая сейчас председательствует в СБ ООН, привлечет внимание мира к продолжающейся агрессии России против Украины,

– говорится в сообщении.

Его возглавит министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, в рамках визита украинский министр также проведет в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч с целью усиления поддержки Украины.

Интересно, что российская делегация заблокировала одобрение графика работы Совбеза на ноябрь именно из-за запланированного рассмотрения украинского вопроса. Однако это не должно помешать проведению заседания Совета вне графика по запросу стран-членов.