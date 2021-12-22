Совершенно ложное, – США опровергли заявление Шойгу о "химическом оружии" на Донбассе
Источник:Пентагон
В Пентагоне решительно опровергли информацию о возможной провокации с химическим оружием на Донбассе. В Госдепе отметили, что всю ответственность за эскалацию вблизи украинской границы несет Россия.
Решительно опроверг информацию о "подготовке провокаций с использованием химического оружия" пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга. Он подчеркнул, что слова министра обороны России Сергея Шойгу не соответствуют действительности.
Ранее Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной, – Пентагон
Ллойд Остин не разговаривал с Сергеем Шойгу
Эти заявления министра Шойгу совершенно ошибочны,
– сказал Кирби.
Также Кирби отметил, что министр обороны США Ллойд Остин не проводил переговоров с Шойгу по поводу эскалации ситуации возле украинской границы.
В Госдепе отметили фальшивую риторику Москвы
Обнародовал позицию Госдепа и глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. В твиттере он написал, что ответственность за ситуацию полностью на России и ее доверенных лицах.
Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую риторику и предпринять существенные шаги для деэскалации напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий,
– подчеркнул Прайс.
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Заявление Шойгу о "провокациях на Донбассе": коротко
- По версии Шойгу, американские частные военные компании якобы "готовят ВСУ к активным боевым действиям".
- Министр обороны России утверждает, что на Донбассе якобы находятся более 120 американских спецназовцев.
- Более того, Шойгу убеждает, что якобы привезли "резервуары с неопределенными химическими компонентами" и "планируют использовать их для провокаций".
- Конечно, никаких улик министр государства-агрессора не привел.
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