Совершенно ложное, – США опровергли заявление Шойгу о "химическом оружии" на Донбассе

В Пентагоне решительно опровергли информацию о возможной провокации с химическим оружием на Донбассе. В Госдепе отметили, что всю ответственность за эскалацию вблизи украинской границы несет Россия.

Решительно опроверг информацию о "подготовке провокаций с использованием химического оружия" пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга. Он подчеркнул, что слова министра обороны России Сергея Шойгу не соответствуют действительности.

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Ллойд Остин не разговаривал с Сергеем Шойгу

Эти заявления министра Шойгу совершенно ошибочны,

– сказал Кирби.

Также Кирби отметил, что министр обороны США Ллойд Остин не проводил переговоров с Шойгу по поводу эскалации ситуации возле украинской границы.

В Госдепе отметили фальшивую риторику Москвы

Обнародовал позицию Госдепа и глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. В твиттере он написал, что ответственность за ситуацию полностью на России и ее доверенных лицах.

Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую риторику и предпринять существенные шаги для деэскалации напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий,

– подчеркнул Прайс.

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Заявление Шойгу о "провокациях на Донбассе": коротко

По версии Шойгу, американские частные военные компании якобы "готовят ВСУ к активным боевым действиям".

Министр обороны России утверждает, что на Донбассе якобы находятся более 120 американских спецназовцев.

Более того, Шойгу убеждает, что якобы привезли "резервуары с неопределенными химическими компонентами" и "планируют использовать их для провокаций".

Конечно, никаких улик министр государства-агрессора не привел.

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