Совещание с руководителями Сил обороны и новые назначения: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 9 мая записал традиционное вечернее обращение к украинцам. В видео президент рассказал о новых назначениях, которые осуществил в командовании украинской армии.

Кроме того, глава государства рассказал о совещании, которое провел с руководителями Сил обороны. Основной темой было ускорение оказания помощи нашим бойцам на фронт.

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Разговор с командованием и назначение Трепака

Зеленский отметил, что на совещании, которое он провел с руководителями Сил обороны, присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич, министр обороны Украины Рустем Умеров.

Говорили о том, как ускорить поставки оружия от партнеров, и о том, как действовать сейчас, имеющимися силами и средствами, имеющимся оружием, чтобы достигать необходимых нам результатов. Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ,

– подчеркнул президент.

Он также поблагодарил всех наших солдат и командиров, каждому подразделению, которые эффективно действуют на фронте и уничтожают оккупанта.

"Особой благодарности за бои на днях заслуживает подразделение ГУР "Кракен". Спасибо вам, ребята! И всем, кто дает Украине результат. Результат, который нам так нужен", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что в этот день назначил нового командующего Сил специальных операций – Александра Трепака. По словам украинского главы, это достойный человек, сильный воин, Герой Украины.

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День Европы и приезд Метсолы

Зеленский также отметил, что в этот день в Украину приехала президент Европарламента Роберта Метсола. По словам президента, очень символично, что именно сегодня, в День Европы, его с Робертой общение с журналистами прервала воздушная тревога.

Это то, чем российские захватчики хотят подменить жизнь не только в Украине, но и во всей нашей Европе, всюду, куда дотянутся их террористические удары. Украину они не испугают и не сломают, так же как и всех тех, кто смело и принципиально помогает нам защищать жизнь,

– подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что госпожа президент Европарламента – как раз из тех лидеров, кто с нами с первых дней этой войны и всегда поддерживают настолько, насколько нужно.

"Сегодня мы обсудили с Робертой, какие еще политические и оборонительные шаги нужны, чтобы мы действительно могли выдержать все удары и сорвать российские наступательные и дестабилизирующие планы", – сказал президент.

Он также поблагодарил всех участников второго саммита украинских и европейских общин, который состоялся в Киеве. Там были представлены страны Европейского Союза, а также Соединенные Штаты.

Очень важно, что есть соглашения о сотрудничестве между нашими общинами и общинами и компаниями стран-партнеров: Германии, Польши, Молдовы, Словакии, Австрии, Румынии, Соединенных Штатов. Это и для развития медицины в Украине, реабилитационных возможностей в наших общинах, а также для развития транспорта, для восстановления,

– сказал украинский глава.

Зеленский также поблагодарил всех участников саммита – каждой общине, каждой стране, которые сейчас с Украиной и наполняют реальным сотрудничеством каждую из тех договоренностей, что достигаются.