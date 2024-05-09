Крім того, глава держави розповів про нараду, яку провів з керівниками Сил оборони. Основною темою було прискорення надання допомоги нашим бійцям на фронт.

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Розмова з командуванням і призначення Трепака

Зеленський зазначив, що на нараді, яку він провів із керівниками Сил оборони, були присутні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич, міністр оборони України Рустем Умєров.

Говорили про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти зараз, наявними силами й засобами, наявною зброєю, щоб досягати необхідних нам результатів. Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь,

– наголосив президент.

Він також подякував усім нашим солдатам та командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті та знищують окупанта.

"Особливої вдячності за бої цими днями заслуговує підрозділ ГУР "Кракен". Дякую вам, хлопці! І всім, хто дає Україні результат. Результат, який нам так потрібен", – сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що цього дня призначив нового командувача Сил спеціальних операцій – Олександра Трепака. За словами українського очільника, це гідна людина, сильний воїн, Герой України.

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День Європи і приїзд Мецоли

Зеленський також наголосив, що цього дня в Україну приїхала президентка Європарламенту Роберта Мецола. За словами президента, дуже символічно, що саме сьогодні, у День Європи, його з Робертою спілкування з журналістами перервала повітряна тривога.

Це те, чим російські загарбники хочуть підмінити життя не лише в Україні, а й в усій нашій Європі, усюди, куди дотягнуться їхні терористичні удари. Україну вони не злякають і не зламають, так само як і всіх тих, хто сміливо та принципово допомагає нам захищати життя,

– підкреслив він.

Глава держави також зауважив, що пані президентка Європарламенту – якраз із тих лідерів, хто з нами від перших днів цієї війни й завжди підтримують настільки, наскільки потрібно.

"Сьогодні ми обговорили з Робертою, які ще політичні та оборонні кроки потрібні, щоб ми справді могли витримати всі удари й зірвати російські наступальні та дестабілізаційні плани", – сказав президент.

Він також подякував усім учасникам другого саміту українських та європейських громад, який відбувся у Києві. Там були представлені країни Європейського Союзу, а також Сполучені Штати.

Дуже важливо, що є угоди про співпрацю між нашими громадами та громадами і компаніями країн-партнерів: Німеччини, Польщі, Молдови, Словаччини, Австрії, Румунії, Сполучених Штатів. Це і для розвитку медицини в Україні, реабілітаційних можливостей у наших громадах, а також для розвитку транспорту, для відбудови,

– сказав український очільник.

Зеленський також подякував усім учасникам саміту – кожній громаді, кожній країні, які зараз з Україною, які наповнюють реальною співпрацею кожну з тих домовленостей, які досягаються.