Зеленский обсудил с Умеровым мобилизацию и демобилизацию: что анонсировал президент
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский сделал заявление о мобилизации и войне. Президент акцентировал внимание на важности наличия у людей оружия и духа.
Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и командой. Об этом глава государства заявил в эту пятницу, 22 декабря, во время традиционного обращения к украинцам.
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Что рассказал Зеленский
Президент заявил, что государство готовит решение тех вопросов, которые задают в украинских боевых подразделениях. Речь идет о вопросах мотивации, определенности сроков службы, пополнении.
Силы обороны держатся на людях. А люди – это дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить. Спасибо всем, кто помогает!
– заявил украинский лидер.
Он также поблагодарил наших защитников и защитниц. Кроме этого, президент выразил слова благодарности всем, кто работает ради интересов нашего государства.
Другие заявления президента о мобилизации
- Недавно Зеленский сообщил, что Генштаб ВСУ на Ставке предлагал дополнительно мобилизовать еще 450 – 500 тысяч человек. Как объяснил украинский лидер, это обошлось бы государству в 500 миллиардов гривен.
- Не так давно президент заверил, что не подпишет закон о мобилизации женщин в Украине. Также он сказал, что одобрит мобилизацию военнообязанных от 25 лет, только если такой подход ему аргументируют.
- Напомним, Зеленский высказался по поводу сложности с мобилизацией и финансированием армии. Глава государства отметил, что один воин – это шесть человек в гражданской жизни, уплачивающие налоги и поддерживающие ВСУ.