Зеленский обсудил с Умеровым мобилизацию и демобилизацию: что анонсировал президент

Владимир Зеленский сделал заявление о мобилизации и войне. Президент акцентировал внимание на важности наличия у людей оружия и духа.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и командой. Об этом глава государства заявил в эту пятницу, 22 декабря, во время традиционного обращения к украинцам.

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Что рассказал Зеленский

Президент заявил, что государство готовит решение тех вопросов, которые задают в украинских боевых подразделениях. Речь идет о вопросах мотивации, определенности сроков службы, пополнении.

Силы обороны держатся на людях. А люди – это дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить. Спасибо всем, кто помогает!

– заявил украинский лидер.

Он также поблагодарил наших защитников и защитниц. Кроме этого, президент выразил слова благодарности всем, кто работает ради интересов нашего государства.

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