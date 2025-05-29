Из-за недавних массированных атак: Совбез ООН созывает важное заседание

Совет Безопасности ООН 29 мая вечером созывает важное заседание по инициативе Украины из-за недавних российских атак. Ожидается, что партнеры Украины сделают жесткие заявления.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МИД Андрея Сибиги в соцсети Х.

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Министр иностранных дел сообщил, что Украина инициировала созыв заседания Совета Безопасности ООН после серии российских атак, повлекших гибель гражданских.

Мы ожидаем жесткие заявления от наших партнеров, которые подтвердят широкий международный консенсус о необходимости заставить Россию принять полное прекращение огня как основу для содержательного мирного процесса,

– говорится в сообщении.

Он добавил, что Украина подтвердит свою полную приверженность мирным инициативам в сотрудничестве с США и европейскими партнерами.

В заявлении также будет отмечено, что пока Россия затягивает мирный процесс и продолжает жестокие атаки на наше государство, международное давление на агрессора должно только усиливаться.

Ранее сообщалось, что Россия созывает срочное заседание Совбеза ООН, ведь волнуется, что страны ЕС могут угрожать ее безопасности. Там заявили, что партнеры Украины пытаются помешать усилиям "мирного урегулирования" войны.

Напомним, что Сибига ответил, готова ли Украина к выходу США из мирных переговоров. По его словам, этот вопрос не обсуждается, ведь без США безопасность Европы невозможна.

Также недавно стало известно, что россияне предложили условия для прекращения огня, среди которых отмена военной помощи Украине. Союзники отвергли это условие.