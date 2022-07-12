Совет ЕС согласовал выделение 1 миллиарда евро помощи для Украины

Совет Евросоюза все-таки поддержал выделение Украине макрофинансовой помощи. Речь идет об 1 миллиарде евро, который будет направлен на поддержку нашей экономики в условиях войны.

Радостную новость сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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Соответствующее решение поддержали министры Евросоюза.

"1 миллиард евро Украине! После ускоренного принятия ЕС предоставит пострадавшему от войны государству макрофинансовую помощь. Деньги пойдут на разные сферы", – сказал Домбровскис.

Что этому предшествовало

Еврокомиссия 1 июля объявила о выделении Украине дополнительной финансовой поддержки в размере 1 миллиарда евро. 7 июля Европейский парламент предоставил "зеленый свет" для выделения Украине макрофинансовой помощи.

Деньги будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных потребностей и в целом на обеспечение финансовой стабильности в Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель собирается участвовать в восстановлении Украины в долгосрочной перспективе.

Как партнеры помогают Украине

Эта сумма является первым траншем исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму в 9 миллиардов евро.

Сумма финансовой помощи Украине от партнеров составила почти 29 миллиардов долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что около 9 миллиардов наше государство уже получило. В частности, это помощь ЕС, США и Канады. Отдельно от стран-членов ЕС также есть прямая бюджетная поддержка.

12 июля в украинский бюджет поступило 1,7 миллиарда долларов грантовой помощи. Их направил Целевой фонд США и Всемирный банк. Это уже второй грант США за последние две недели. Общая сумма помощи составила 3 миллиарда в американской валюте.

Литва выделит на восстановление Украины после войны 10 миллионов евро. Такое решение правительство страны приняло 11 июля. Пакет помощи, отметили литовские члены правительства, поможет официальному Киеву в неотложных восстановительных работах. В Литве убеждены, что эти 10 миллионов ускорят восстановление и будут способствовать возвращению многих украинцев домой.

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