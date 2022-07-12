Радісну новину повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Важливо Єврокомісія запросила Україну до митного безвізу: рішення запрацює з грудня

Відповідне рішення вже підтримали міністри Євросоюзу.

"1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери", – сказав Домбровскіс.

Що цьому передувало

Єврокомісія 1 липня оголосила про виділення Україні додаткової фінансової підтримки у розмірі 1 мільярда євро. 7 липня Європейський парламент дав "зелене світло" для виділення Україні макрофінансової допомоги.

Гроші спрямують на фінансування першочергових бюджетних потреб та загалом на забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель збирається брати участь у відновленні України в довгостроковій перспективі.

Зверніть увагу! Ця сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 мільярдів євро.

Як партнери допомагають Україні

Сума фінансової допомоги Україні від партнерів сягнула майже 29 мільярдів доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що близько 9 мільярдів наша держава вже отримала. Зокрема, це допомога від ЄС, США та Канади. Окремо від країн-членів ЄС також є пряма бюджетна підтримка.

12 липня до українського бюджету надійшло 1,7 мільярда доларів грантової допомоги. Їх направив Цільовий фонд – США та Світовий банк. Це вже другий грант США за останні два тижні. Загальна сума допомоги сягла 3 мільярдів в американській валюті.

Литва виділить на відновлення України після війни 10 мільйонів євро. Таке рішення уряд країни ухвалив 11 липня. Пакет допомоги, зазначили литовські урядовці, допоможе офіційному Києву в невідкладних відновлювальних роботах. У Литві переконані, що ці 10 мільйонів прискорять відбудову і сприятимуть поверненню багатьох українців додому.