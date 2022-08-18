Нардепы предлагают расширить категории мужчин, освобожденных от военной службы

Народные депутаты Украины предлагают освободить от военной службы еще одну категорию мужчин. В частности, многодетных.

В Украине с начала полномасштабного вторжения продолжается всеобщая мобилизация. В Раде предлагают расширить основания для увольнения от службы.

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Кого хотят освободить

Речь идет о законопроекте № 7678 "О воинской обязанности и военной службе". Его зарегистрировали в парламенте 17 августа.

В нем указано, что одним из оснований освобождения от военной службы во время особого периода является наличие у военнослужащего троих и более детей младше 18 лет.

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Нардепы также рассматривают возможность разрешить выезжать за границу определенным категориям граждан. Это касается тех, кто из-за войны потерял работу и не может найти нового места трудоустройства – моряков.

Мужчинам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, вряд ли в ближайшее время разрешат уезжать, хотя дискуссии по этому поводу продолжаются.

Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 дней. Таким образом, поддержали и продление мобилизации – до 21 ноября.

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