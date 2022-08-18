В Україні від початку повномасштабного вторгнення триває загальна мобілізація. В Раді пропонують розширити підстави для звільнення від служби.

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Кого хочуть звільнити

Мовиться про законопроєкт № 7678 "Про військовий обов’язок та військову службу". Його зареєстрували в парламенті 17 серпня.

У ньому зазначено, що однією з підстав звільнення від військової служби під час особливого періоду є наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.