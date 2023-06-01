Трагедия с закрытым укрытием: в Киеве созывают Совет обороны для проверки бомбоубежищ

Киевская городская военная администрация инициирует созыв Совета обороны города для обсуждения ситуации с бомбоубежищами в столице. Сначала отмечалось, что заседание должно было состояться 2 июня, однако впоследствии уточнили, что его перенесли на неопределенный срок.

Напомним, что жители столицы неоднократно выражали возмущение по поводу закрытых укрытий во время воздушных тревог. Собственно, такое явление привело к гибели трех человек во время ночных обстрелов Киева.

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Что обсудят на заседании Совета безопасности

Инициируем созыв в пятницу, 2 июня, Совета обороны города. С участием руководителей фракций Киеврады и представителей общественности. Главная тема собрания – обсуждение состояния и использования сооружений гражданской защиты в Киеве,

– говорится в сообщении начальника КГВА Сергея Попко.

Уже в администрации отметили, что заседание Совета обороны Киева переносится. Информацию о дате и времени заседания обещают сообщить заранее.

Мэр города Виталий Кличко, в свою очередь, просит общественность присоединиться к проверке доступа к укрытиям.

По его словам, полтора месяца назад Департамент муниципальной безопасности КГГА заключил Меморандум о сотрудничестве по контролю над работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Эта группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. Кличко утверждает, что уже провели ряд общих инспекций.

Из-за закрытых укрытий погибли люди: что известно

Житель Киева, жена которого погибла при обстреле, рассказал, что укрытие возле поликлиники на момент воздушной тревоги было закрыто. Мужчина говорит, что охранник поликлиники находился в состоянии алкогольного опьянения, закрылся внутри укрытия и не впускал никого в убежище.

Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что все три человека, чью жизнь унесла ночная атака, погибли, когда пытались пройти в укрытие.

Полиция и СБУ уже начали уголовное производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". Охранника забрали в отделение полиции с признаками алкогольного опьянения, чтобы установить его роль и участие по непредоставлению доступа к укрытию.

Чтобы присоединиться, обращайтесь на официальную электронную почту Департамента муниципальной безопасности – security@kyivcity.gov.ua