Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада Украины приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации. Это было уже девятое голосование Парламента за военное положение с начала войны.
Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжатся. Эти меры продлятся до 14 февраля 2024 года.
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Большинство проголосовало "за"
Депутаты в Верховной Раде провели голосование за продление военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней. Соответственно, это решение вступит в силу с 16 ноября 2023 года.
"За" проголосовало 329 депутатов, еще 19 – не голосовали вообще. В то же время "против" не проголосовал никто.
Соответствующее решение с начала полномасштабной войны было принято уже в девятый раз.
Эти меры должны продлиться до 15 ноября
- Предыдущее решение было принято 18 августа. Согласно этому, общая мобилизация и военное положение должны были продолжаться до 15 ноября 2023, однако при необходимости их продлили.
- Владимир Зеленский 17 августа подписал закон №9533 о продлении военного положения, а также закон №9532 о продлении срока проведения общей мобилизации.
- Этот особый правовой режим налагает определенные ограничения на гражданские и дает больше полномочий представителям государства и военным. Органы государственной власти, военное командование, военные администрации и органы местного самоуправления получают полномочия, необходимые для скорейшей стабилизации ситуации.