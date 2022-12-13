Рада проголосовала за ликвидацию ОАСК
Источник:Центр противодействия коррупции
Верховная Рада большинством голосов утвердила ликвидацию Окружного административного суда Киева. Это решение означает, что не будет больше судьи Вовка, который будет принимать проплаченные решения.
Во вторник, 13 декабря, стало известно, что украинский парламент проголосовал за ликвидацию ОАСК. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции и другие организации, которые противодействуют взяточничеству.
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Сколько нардепов проголосовало за это решение
Как отмечают в международном движении, которое противодействует коррупции, более 300 народных избранников нажали зеленые кнопки во время голосования по ликвидации ОАСК.
Верховная Рада поддержала законопроект о ликвидации Окружного административного суда в Киеве. "За" проголосовали 310 депутатов,
– написали в твиттере Transparency Ukraine.
Кроме того, там опубликовали фотографию, на которой видно табло Верховной Рады с голосами народных избранников.
Голосование Верховной Рады за ликвидацию ОАСК / Фотография Transparency Ukraine
Народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале отметил, что голосовал за два законопроекта, которые приведут к ликвидации ОАСК. Их номера – 5369 и 5370. Оба получили 310 и 326 голосов соответственно. Голосование по фракциям и парламентским группам:
- Слуга народа – 194 голоса "за";
- Европейская Солидарность – 24 голосов;
- Батькивщина – 11;
- Платформа за жизнь и мир – 20;
- За будущее – 12;
- Голос – 13;
- Доверие – 14;
- Восстановление Украины – 13;
- Внефракционные – 9;
Как ОАСК дискредитировал верховенство права
На самом деле инцидентов, когда одиозный админсуд принимал неправомерные решения, можно перечислить множество. Среди недавнего – снятие статуса памятника с исторического здания "Цветы Украины". Кроме того, нужно помнить, что ОАСК:
- в 2014 году запретил устанавливать палатки на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства;
- в 2020 году обязал МОН "пересмотреть" описание событий Евромайдана в учебниках истории;
- удовлетворял иски чиновника времен Януковича и коррупционера Портнова, в частности, о запрете "пропаганды" ОУН и УПА;
Кстати, недавно в Соединенных Штатах даже наложили санкции на скандального судью Вовка, которій всем руководил в ОАСК. Он дерзко отреагировал на это решение.