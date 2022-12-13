Рада проголосовала за ликвидацию ОАСК

Верховная Рада большинством голосов утвердила ликвидацию Окружного административного суда Киева. Это решение означает, что не будет больше судьи Вовка, который будет принимать проплаченные решения.

Во вторник, 13 декабря, стало известно, что украинский парламент проголосовал за ликвидацию ОАСК. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции и другие организации, которые противодействуют взяточничеству.

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Сколько нардепов проголосовало за это решение

Как отмечают в международном движении, которое противодействует коррупции, более 300 народных избранников нажали зеленые кнопки во время голосования по ликвидации ОАСК.