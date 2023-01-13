Рада лишила мандатов Медведчука, Кузьмина, Козака и Деркача

В пятницу, 13 января, Верховная Рада проголосовала за лишение мандатов коллаборантов и государственных изменников Украины. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ринате Кузьмине.

Недавно этих деятелей лишили гражданства Украины. К слову, нардепы абсолютным большинством проголосовали за лишение мандатов государственных изменников.

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Как проголосовали депутаты

За лишение Виктора Медведчука депутатского мандата проголосовали 320 депутатов.

Кроме того, народные избиратели отдали свои голоса за лишение мандатов:

Тараса Козака – 317 "за";

Андрея Деркача – 314 "за";

Рината Кузьмина – 319 "за".

Результаты голосования за лишение мандата Андрей Деркача / Фото Алексей Гончаренко

Козак тоже остался без мандата / Фото Алексей Гончаренко

Рада лишила мандата и Кузьмина / Фото Алексей Гончаренко

Аксенов добровольно составил мандат

Нардеп Андрей Аксенов по собственной воле написал заявление на составление мандата. За это решение проголосовали 294 народных избирателя.

Весной 2014 года Андрей Аксенов стал на сторону сепаратистов и был одним из организаторов так называемого "референдума" за присоединение Донецкой области к России 11 мая.

В 2010 году от "Партии регионов" его избрали председателем сельсовета поселка Новопетровское, который является пригородом райцентра Доброполье. Он блокировал патриотические автопробеги возле райцентра и города и заявлял, что лично поддерживает присоединение региона к России.

"Русский мир" к Доброполью не дошел и Аксенову пришлось бежать в оккупированный россиянами Крым. Там он получил российский паспорт и скрывался до конца 2014 года, после чего спокойно вернулся в Доброполье. Более того, в 2015 году Аксенов победил на выборах мэра райцентра и стал главой города. Он не скрывал антиукраинскую позицию и отказывался почтить память героев АТО, прославляя "титушек".

Добавим, что, поскольку Верховная Рада проголосовала за эти решения, то в Парламенте остается рекордно малое количество нардепов – всего 415.

Напомним, что народная депутат Украины Евгения Кравчук отметила, что в Конституции Украины указаны условия, при которых народных депутатов могут лишить мандатов. Утрата или отсутствие украинского гражданства является одним из конституционных условий.