Рада уволила министра Чернышева, который может возглавить "Нафтогаз"

3 ноября 2022 , 13:56
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Верховная Рада поддержала отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Отставку подтвердил и сам Чернышев.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что за увольнение Чернышева проголосовали 279 нардепов, информирует 24 канала. Голосование прошло без отчета.

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Чернышев может возглавить "Нафтогаз"

Чернышев подтвердил увольнение, написав пост в фейсбуке с благодарностью "всем, кто два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всем с кем совместно добились результатов, за которые не стыдно".

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Чернышева. Причина этого – объединение Министерства развития общин с Мининфраструктуры под руководством Алексея Кубракова.

После этого Комитет Верховной рады по вопросам местного самоуправления поддержал увольнение Алексея Чернышева. Ожидается, что Чернышева назначат новым главой "Нафтогаза" вместо уволенного накануне Юрия Витренко.

 
Автор: Михайло Гема