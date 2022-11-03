Рада уволила министра Чернышева, который может возглавить "Нафтогаз"

Верховная Рада поддержала отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Отставку подтвердил и сам Чернышев.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что за увольнение Чернышева проголосовали 279 нардепов, информирует 24 канала. Голосование прошло без отчета.

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Чернышев может возглавить "Нафтогаз"

Чернышев подтвердил увольнение, написав пост в фейсбуке с благодарностью "всем, кто два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всем с кем совместно добились результатов, за которые не стыдно".

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Чернышева. Причина этого – объединение Министерства развития общин с Мининфраструктуры под руководством Алексея Кубракова.

После этого Комитет Верховной рады по вопросам местного самоуправления поддержал увольнение Алексея Чернышева. Ожидается, что Чернышева назначат новым главой "Нафтогаза" вместо уволенного накануне Юрия Витренко.