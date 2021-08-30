Советницей министра юстиции стала женщина, которую лишили свободы пожизненно

На главу Министерства юстиции Дениса Малюську работает женщина, которую приговорили к пожизненному лишению свободы. Заключенная заняла должность советницы чиновника.

Об этом Малюська сообщил в соцсетях. В своей публикации он рассказал о достижениях за время 2-летнего пребывания в кресле министра.

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Министр доволен работой советницы

Работает нормально. Работодатель и работник довольны,

– отметил Малюська.

Как сообщает "РБК-Украина", советница Малюськи работает в онлайн-режиме и занимается аналитикой данных. Для женщины оборудовали специальное рабочее место. Имя заключенной в Минюсте не называют.

В СИЗО в рамках эксперимента разрешат пользоваться интернетом

Отметим, что ранее Кабмин разрешил лицам, которых взяли под стражу, пользоваться мобильным телефоном и интернетом. Соответствующее решение чиновники приняли 11 августа. Однако такой проект для СИЗО станет лишь экспериментальным.

Такие привилегии будут платными. Исследование позволит выяснить, нужны ли интернет и мобильная связь в изоляторах.

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Текст публикации Дениса Малюськи:

Как сообщают СМИ, именно Денис Малюська является одним из министров , которые могут распрощаться со своей должностью уже осенью. Еще одним кандидатом на выход из правительства является министр обороны Андрей Таран.

Два года назад я возглавил Министерство юстиции Украины. Не Аваков, но по современным меркам два года – тоже немало. Ниже попробую кратко описать, что удалось сделать, что – нет, и какие планы на будущее.

Чтобы был стимул не заснуть посередине текста: кто дочитает до конца, тот узнает зачем я когда-то говорил, что с удовольствием взял бы на работу пожизненно заключенного и реализовал ли я такую идею.

Итак, поехали:

мы получили две блестящих победы в международных судах:

(1) Стокгольмский арбитраж признал отсутствие юрисдикции по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" (бенефициары – Коломойский и Боголюбов) о взыскании более чем 6 миллиардов долларов с государства Украина. Это был сложный, длительный и рискованный судебный процесс с результатом, который превзошел наши ожидания;

(2) дело в ЕСПЧ Украина против РФ (в отношении Крыма), где суд признал контроль России над Крымом задолго до так называемого "референдума" и впервые подтвердил этот факт на уровне международного судопроизводства.

Мы также инициировали еще одно дело в ЕСПЧ против России, на этот раз – за практику систематических убийств по политическим мотивам (как за рубежом, так и внутри РФ). Его рассмотрение продлится несколько лет, но мы имеем и время, и вдохновение.

Победы в украинских судах я даже считать не буду, мы ведем одновременно около 9 тысяч судебных процессов, и успехи здесь ни в один пост просто не поместятся.

Труд сделал из обезьяны человека (кажется по Энгельсу), а Минюст должен делать из преступников нормальных (и безопасных!) граждан. Для этого мы сосредоточились на двух направлениях:

– приведение в порядок развалившейся тюремной инфраструктуры (оптимизировали сеть тюрем и персонала, активно ремонтировали помещения и камеры, оснащали системами связи и безопасности и т. д.);

– повышение эффективности системы (запустили рейтинг тюрем с детализированной открытой информацией о каждом учреждении; электронный документооборот; Реестр осужденных со средствами аналитики, включая автоматизированную оценку рисков с элементами искусственного интеллекта "Кассандра").



Средств на все, описанное выше, не было, но это нас не остановило

мы научили систему зарабатывать самостоятельно, чтобы снизить расходы налогоплательщиков:

– ввели платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах и подарочные сертификаты (общая выручка уже превысила 5 миллионов гривен);

– запустили большую распродажу тюрем (от продажи только одного учреждения во Львове выручено более 400 миллионов гривен), на очереди еще несколько десятков объектов на приватизацию;

– увеличили эффективность управления государственными предприятиями пенитенциарной системы и их активами (в первую очередь – землями с/х назначения).

Впереди крупные и масштабные строительные проекты:

– запуск модельной тюрьмы в Умани стоимостью около 200 миллионов (проектно-сметная документация уже разрабатывается)

– строительство следственного изолятора под Киевом стоимостью около 1 миллиарда (псд разрабатывается);

– строительство следственного изолятора во Львове стоимостью около 1,2 миллиарда (псд разрабатывается).

p.s. Ну, как и обещал, рассказываю: пожизненника (а точнее пожизненницу) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны.

Вообще работать надо всем работоспособным. На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненниками это не просто заработок, но и ресоциализация – главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности.