Советник Байдена тайно контактирует с "серым кардиналом" Путина, – WSJ

В WSJ заявили, что Джейк Салливан тайно контактирует с Кремлем. Целью разговоров советника Джо Байдена с представителями страны-оккупанта является недопущение применения ядерного оружия или оружия массового поражения.

Кроме того, Салливан – советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности – стремится таким образом поддерживать каналы связи с Кремлем открытыми. В то же время подчеркивают, что решение войны России с Украиной тайно не обсуждается.

Важно Белый дом частно просит Банковую показать открытость к переговорам с Россией, – WP

Официально Белый дом не подтверждает, что информация о контактах Салливана с Кремлем правдива. В то же время журналисты утверждают, что советник Байдена проводил разговоры с:

Юрием Ушаковым – помощником Владимира Путина;

Николаем Патрушевым – "серым кардиналом" Путина. Утверждают, что именно он активно подталкивал "бункерного деда" к полномасштабной войне.

Информацию о количестве и продолжительности разговоров пока не раскрывают.

По данным WSJ, осенью 2022 года Салливан предупредил официальную Москву, что применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия.

Салливан встретился с Зеленским

Советник Байдена 4 ноября прибыл в Киев. В украинской столице Салливан встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Салливан в ходе разговора заверил, что Штаты продолжат поддержку Украины и после промежуточных выборов в США. Зеленский вручил советнику Байдена орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени.

На тему – брифинг Салливана и Ермака: смотрите видео