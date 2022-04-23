Советник мэра Мариуполя объяснил, как выбирали место для сбора на эвакуацию

В Мариуполе 23 апреля намечена эвакуация мирных жителей. Люди должны собираться в 12:00 возле "Порт-Сити".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона объяснил, почему выбрали именно эту точку, передает 24 канал.

Важно Эвакуация из Мариуполя все же состоится: начало в 12:00

Это место находится под контролем россиян

"Порт-Сити" расположен ближе всего к более или менее сохранившейся дороге для выезда из Мариуполя. Кроме того, здесь можно собрать большое количество людей и транспорта одновременно.

Там не идут уличные бои. Точка приближена к месту, где оккупанты устроили свой псевдогуманитарный штаб.

Эвакуированные мариупольцы рассказали об аде, который пережили из-за России: