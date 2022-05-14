Советник мэра Мариуполя рассказал, каких россиян массово завозят в город

В украинский Мариуполь, где продолжаются бои с нашими бойцами на "Азовстали", оккупанты начинают массово свозить россиян. Все они имеют свои задачи от власти государства-агрессора.

Об этом 24 каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что в разрушенный российскими оккупантами город начали завозить сепаратистов с оккупированных территорий Украины, а также самих россиян.

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Псевдоволонтеры из России помогают оккупационным властям

В Мариуполь массово привезли работников российского МЧС, а также так называемых "волонтеров" и "общественных организаций". Сейчас их очень много в городе,

– рассказал Андрющенко.

По его словам, российских чрезвычайников привозят в город, чтобы разбирать завалы. В то же время псевдоволонтеры якобы работают в гуманитарных штабах, но в большинстве своем помогают оккупационным властям с проведением фильтрации.

"Фактически, они контролируют местные коллаборационные власти, чтобы они не устраивали "что-то не то", – заметил советник мэра.

Пытаются интегрировать Мариуполь в Россию

Также Андрющенко сообщил, что в Мариуполь завозят работников из учебных заведений страны-агрессора. По его словам, сначала это были представители среднего образования, сейчас уже появились и из высшего.

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Также известно, что в город отправляют работников банковской системы из России. Да и вообще представителей разных важных секторов, которые есть в каждом государстве.

Их привозят как инструкторов, которые сейчас выстраивают систему интеграции Мариуполя во все системы жизнедеятельности России,

– подчеркнул Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя рассказал о россиянах, которых массово привозят в город: смотрите видео

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