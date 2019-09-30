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      БАБИЙ ЯР ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Советники Трампа готовят стратегию защиты перед растущей угрозой импичмента

      17 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / AP

      Сотрудники аппарата Белого дома планируют представить президенту США Дональду Трампу широкомасштабную стратегию реагирования на растущую угрозу импичмента уже в ближайшие дни.

      Телеканалу NBC стало известно о том, что стратегию ответных мер американскому президенту могут представить уже в понедельник.

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      В администрации главы Белого дома наблюдается растущее признание того, что скоординированная правовая, политическая и общественная ответ необходима, чтобы помочь Трампу в связи с угрозой импичмента.

      Разрабатывая свой план, Белый дом будет использовать опыт, учтенный в период борьбы за импичмент президента Билла Клинтона.

      Кратко о сути скандала "Украинагейт" в США

      Громкий скандал в США разгорелся из-за доноса американского разведчика (на сайте 24 канала можно ознакомиться с его полным текстом на украинском). В документе говорится, что 25 июля Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским требовал от того начать уголовное производство в отношении демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах.

      Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте.

      На первой встрече президента Украины Зеленского с президентом США Трампом 25 сентября на полях Генассамблеи ООН украинский президент заверил, что не давал никаких указаний относительно расследования или нерасследования дела. Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в открытый и демократический процесс американских выборов. А о телефонном разговоре заверил: он был хорошим, и никто не оказывал никакого давления.

      Важным событием, предшествовавшим встрече Трампа и Зеленского, стало обнародование Белым домом стенограммы июльского разговора президентов (полный текст на украинском также есть на сайте 24 канала). Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей), которая объявляла о начале процедуры импичмента Трампа, после обнародования стенограммы заявила, что в ее тексте не увидела оснований, чтобы эту процедуру отменить.

      Читайте также: В руках президента Зеленского козырные карты на международной арене, – эксперт

      blog_ava
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      Теги: Новости США Импичмент Трампа Дональд Трамп Новости политики
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