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      Радники Трампа готують стратегію захисту перед зростаючою загрозою імпічменту

      108 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / AP

      Співробітники апарату Білого дому планують представити президенту США Дональду Трампу широкомасштабну стратегію реагування на зростаючу загрозу імпічменту вже і найближчі дні.

      Телеканалу NBC стало відомо про те, що стратегію відповідних заходів американському президенту можуть презентувати вже у понеділок.

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      В адміністрації очільника Білого дому спостерігається зростаюче визнання того, що скоординована правова, політична та громадська відповідь необхідна, щоб допомогти Трампу в зв'язку з загрозою імпічменту.

      Розробляючи свій план, Білий дім використовуватиме досвід, врахований у період боротьби за імпічмент президента Білла Клінтона.

      Коротко про суть скандалу "Українагейт" у США

      Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника (на сайті 24 каналу можна ознайомитися з його повним текстом українською). У документі мовиться, що 25 липня Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським вимагав від того розпочати кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах.

      Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент.

      На першій зустрічі президента України Зеленського з президентом США Трампом 25 вересня на полях Генасамблеї ООН український президент запевнив, що не давав ніяких вказівок щодо розслідування чи нерозслідування цієї справи. Зеленський заявив, що не хоче втручатися у відкритий та демократичний процес американських виборів. А про телефонну розмову запевнив: вона була хорошою, і ніхто не чинив жодного тиску.

      Важливою подією, що передувала зустрічі Трампа та Зеленського, стало оприлюднення Білим домом стенограми липневої розмови президентів (повний текст українською також є на сайті 24 каналу). Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників), яка оголошувала про початок процедури імпічменту Трампа, після оприлюднення стенограми заявила, що у її тексті не побачила підстав, аби цю процедуру скасувати.

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      blog_ava
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      29 вересня
      4081
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Імпічмент Трампа Новини США
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