Радники Трампа готують стратегію захисту перед зростаючою загрозою імпічменту

Співробітники апарату Білого дому планують представити президенту США Дональду Трампу широкомасштабну стратегію реагування на зростаючу загрозу імпічменту вже і найближчі дні.

Телеканалу NBC стало відомо про те, що стратегію відповідних заходів американському президенту можуть презентувати вже у понеділок.

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В адміністрації очільника Білого дому спостерігається зростаюче визнання того, що скоординована правова, політична та громадська відповідь необхідна, щоб допомогти Трампу в зв'язку з загрозою імпічменту.

Розробляючи свій план, Білий дім використовуватиме досвід, врахований у період боротьби за імпічмент президента Білла Клінтона.

Коротко про суть скандалу "Українагейт" у США

Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника (на сайті 24 каналу можна ознайомитися з його повним текстом українською). У документі мовиться, що 25 липня Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським вимагав від того розпочати кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа , підсумком якого може стати рішення про його імпічмент.

На першій зустрічі президента України Зеленського з президентом США Трампом 25 вересня на полях Генасамблеї ООН український президент запевнив, що не давав ніяких вказівок щодо розслідування чи нерозслідування цієї справи. Зеленський заявив, що не хоче втручатися у відкритий та демократичний процес американських виборів. А про телефонну розмову запевнив: вона була хорошою, і ніхто не чинив жодного тиску.

Важливою подією, що передувала зустрічі Трампа та Зеленського, стало оприлюднення Білим домом стенограми липневої розмови президентів (повний текст українською також є на сайті 24 каналу). Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників), яка оголошувала про початок процедури імпічменту Трампа, після оприлюднення стенограми заявила, що у її тексті не побачила підстав, аби цю процедуру скасувати.

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