В эстонском городе хотели перенести советский мемориал погибшим солдатам на кладбище. Однако оказалось, что у братской могилы нет никаких остатков.

Соответствующую информацию сообщили в Военном музее. Об этом стало известно после начала раскопок.

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Советский мемориал оказался фиктивным

Власти эстонского города Отепи решили перенести памятник павшим советским солдатам из центра города на кладбище.

Именно поэтому с этой просьбой обратилась в комиссию по военным захоронениям при Министерстве обороны.

Известно, что мемориал был открыт в 1957 году. По данным советской власти, там в братской могиле были похоронены 34 солдата. Однако оказалось, что там нет никаких остатков.

Обычно не совпадают данные о количестве погребенных людей, но тот факт, что военная могила оказалась полностью пропагандистской фальсификацией – что-то новое для Эстонии,

– рассказал директор военного музея Хеллар Лилль.

Однако в городе давно существовало поверье, что там никто не похоронен. Такую информацию вспомнил старейшина волости Отепи Яанус Баркала.

"Старожилы говорили, что там никто не похоронен. Я рад, что городское пространство лишилось расположенного в неподходящем месте и фиктивного памятника", – объяснил Баркала.

Кратко о последних новостях по поводу российской пропаганды

Украина еще больше двух месяцев назад уничтожила российский корабль "Москва". На его борту погиб экипаж – 27 человек. Однако официальная Москва до сих пор не признает эти потери . Следует вспомнить, что 19 погибших были срочниками в вооруженных силах России.

Журналист Роман Цымбалюк прокомментировал слухи о "коме Путина" . Он предположил, что эта информация не соответствует действительности: "Прекратите вы вестись на этот кликбейт. У нас этого деда войны, этого извращенца Путина хоронят, приписывают ему разные болезни постоянно. А он все не дует".

17 июня путинский глава российского МИД Сергей Лавров в очередной раз заявил, что якобы Россия не вторгалась в Украину, а объявила "специальную военную операцию". То есть он снова говорит лживые пропагандистские тезисы , которые извращают реальность.

Сам Владимир Путин недавно снова пытался назвать причину войны против Украины. В частности, он сказал, что война России против Украины началась якобы потому, что Запад не хотел договариваться о гарантиях безопасности для Москвы. Мол, якобы Запад принципиально отказался выполнять ранее взятые на себя обязательства, а добиться каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. Вот почему, по мнению русского диктатора, он начал войну.

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