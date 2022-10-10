Отвлечение украинских сил или реальная попытка наступления: к чему готовится Лукашенко

Лукашенко и Путин заявили о развертывании совместной региональной группировки войск. Такой шаг – лишь формализация процессов, давно происходивших между Россией и Беларусью.

Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, своими заявлениями белорусские власти пытаются держать Киев в напряжении.

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Чего добиваются Лукашенко и Путин

А создание так называемой "общей региональной группировки войск" – это попытка повлиять на ситуацию на фронте в Украине.

Это попытки растянуть украинские силы. Причем очень неудачны, ведь такие попытки мы наблюдаем с мая. Беларусь систематически проводит военные учения у границ с Украиной,

– отметил Мусиенко.

Ситуация на украинско-белорусской границе

Военный эксперт отметил, что на границе с Беларусью украинские войска находятся вместе с пограничниками и нацгвардейцами. Все пути из Беларуси заминированы, а позиции укреплены.

Если белорусские войска совместно с русскими хотят достаточно мощно "получить по зубам", то могут попробовать эту агрессивную авантюру.

– подчеркнул он.

Настроения среди белорусских военных

Мусиенко отметил, что по имеющейся информации из разных источников, белорусская армия не в восторге от перспективы быть вовлеченной в войну.

Белорусские офицеры выражают серьезное несогласие с тем, что их потенциально могут привлекать к войне против Украины. Среди белорусских военных не наблюдается большой активности и поддержки агрессивного вторжения в Украину,

– сказал Мусиенко.

Какая главная задача Украины

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, своим заявлением о создании "совместной с Россией группировки войск" Лукашенко де-юре признал то, что уже было де-факто.

"Белорусское и российское командование по-прежнему действовало заодно – с самого начала полномасштабного вторжения российских войск, в том числе из Беларуси, и даже раньше. То есть фактически это ничего не меняет", – сказал Мусиенко.

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По словам военного эксперта, главная задача, стоящая перед Украиной, – мониторить ситуацию с перекидыванием российских войск на территорию Беларуси. Он напомнил, что Россия отправляет в Беларусь 20 тысяч мобилизованных.

Однако пока перекидывание большого количества мобилизованных из России или других военных, которые создавали бы ударную группировку на территории Беларуси, не наблюдается,

– отметил Мусиенко.

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