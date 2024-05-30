Нужен новый подход к России: в Чехии предложили разработать совместную стратегию в отношении Кремля

Россия создает угрозу для стран НАТО, ведь постоянно угрожает новыми нападениями. В Чехии предложили разработать совместную стратегию в отношении этого государства.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский озвучил перечень шагов, на которые должен пойти Альянс в отношениях с Россией. Об этом он заявил на дискуссии в Сенате Чехии.

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Забыть об "осторожном подходе"

Глава МИД Чехии выразил уверенность, что Альянс должен "утвердить новый стратегический подход к России". Он сказал, что есть несколько шагов, которые нужно сделать и объяснил, что имеет в виду.

Так, прежде всего, надо прекратить западную риторику страха перед эскалацией. Ведь это Россия, а не мы, пересекла все "красные линии" и не сдерживается ни перед чем. А после новой инаугурации Путин чувствует себя еще более мощным,

– сказал Липавский.

Он призвал союзников "забыть об осторожном подходе". Вместо этого министр предлагает одобрить, новую, более жесткую стратегию противодействия российской агрессии. По его словам, она должна включать полное снятие ограничений на применение западного оружия против России. Липавский подчеркнул, что Украина не должна воевать с одной рукой за спиной.

Украина должна иметь право сопротивляться варварскому вторжению России даже на российской территории,

– объяснил глава МИД.

Кроме этого, политическая решимость должна сопровождаться необходимыми техническими возможностями, а оборонная индустрия государств Запада должна мобилизовать усилия для увеличения производства. Министр объяснил, что нужно убрать финансовые и банковские преграды, которые мешают ускорению военной экономики.

Еще одна задача Запада – усиливать свою способность сопротивляться гибридной войне и экономическую устойчивость. Липавский сказал, что поскольку Россия перешла на военную экономию, то Запад должен сделать то же самое.

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