Подписантов общего коммюнике Саммиту мира стало меньше: что произошло
Список стран, которые поддержали совместное коммюнике по итогам Саммита мира в Швейцарии, уменьшился. Сейчас там 78 стран, а не 80, как об этом сообщалось ранее.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи. Соответствующий список подписантов опубликовали на сайте швейцарского МИДа.
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Среди подписантов – Евросовет, Совет Европы, Европейский парламент и Еврокомиссия.
Не все страны поддержали коммюнике
В целом среди стран, которые не подписали декларацию, кроме Ирака и Иордании,- Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.
К слову, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква объяснил, что в ряде стран присоединение к итоговому коммюнике Саммита мира требует определенного порядка, а в некоторых – представители должны проконсультироваться с руководством.Заметьте. Страны имеют возможность присоединиться к свинцовому коммюнике после окончания саммита, документ остается открытым.
Совместное коммюнике: главное
Итоговую декларацию Саммита мира подписали 78 стран и 4 организации.
Документ закрепляет одну общую позицию по 3 пунктам Формулы мира:
- украинские атомные электростанции и установки, в том числе и Запорожская АЭС, должны работать под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ;
- продовольственную безопасность нельзя использовать как оружие, а нападения на торговые суда, гражданские порты и инфраструктуру неприемлемы;
- военнопленные должны быть освобождены по формуле "всех на всех", а похищенные Россией украинские дети и гражданские – возвращены домой.
Владимир Зеленский на итоговой конференции отметил, что некоторые представители еще думают над подписанием и прежде чем присоединяться к коммюнике должны провести внутренние консультации.
В украинском МИД отметили, что нынешний саммит стал фактически первым шагом к справедливому миру, основанному на Уставе ООН и базовых принципах международного права.
Всего приняли участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии 101 государство и международная организация.