Подписантов общего коммюнике Саммиту мира стало меньше: что произошло

Список стран, которые поддержали совместное коммюнике по итогам Саммита мира в Швейцарии, уменьшился. Сейчас там 78 стран, а не 80, как об этом сообщалось ранее.

Ирак и Иордания отозвали свои подписи. Соответствующий список подписантов опубликовали на сайте швейцарского МИДа.

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Среди подписантов – Евросовет, Совет Европы, Европейский парламент и Еврокомиссия.

Не все страны поддержали коммюнике

В целом среди стран, которые не подписали декларацию, кроме Ирака и Иордании,- Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

К слову, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква объяснил, что в ряде стран присоединение к итоговому коммюнике Саммита мира требует определенного порядка, а в некоторых – представители должны проконсультироваться с руководством.

Совместное коммюнике: главное

. Страны имеют возможность присоединиться к свинцовому коммюнике после окончания саммита, документ остается открытым.

Итоговую декларацию Саммита мира подписали 78 стран и 4 организации.

Документ закрепляет одну общую позицию по 3 пунктам Формулы мира:

украинские атомные электростанции и установки, в том числе и Запорожская АЭС, должны работать под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ;

продовольственную безопасность нельзя использовать как оружие, а нападения на торговые суда, гражданские порты и инфраструктуру неприемлемы;

военнопленные должны быть освобождены по формуле "всех на всех", а похищенные Россией украинские дети и гражданские – возвращены домой.

Владимир Зеленский на итоговой конференции отметил, что некоторые представители еще думают над подписанием и прежде чем присоединяться к коммюнике должны провести внутренние консультации.

В украинском МИД отметили, что нынешний саммит стал фактически первым шагом к справедливому миру, основанному на Уставе ООН и базовых принципах международного права.

Всего приняли участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии 101 государство и международная организация.