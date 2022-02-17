Совместное с Россией решение – Лукашенко планирует официально признать боевиков на Донбассе

Госдума обратилась к Владимиру Путину о признании боевиков на Донбассе. В то же время Александр Лукашенко заявил, что готов принять соответствующее решение совместно с Россией.

Самопровозглашенный президент Беларуси не сказал, когда планируют это сделать. Однако заверил, что поддержит Россию.

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"Решение будет общим с Россией и взаимовыгодным", – сказал Лукашенко.

Также самопровозглашенный президент отметил, что Минск и Москва договорились оставить в Белоруссии часть вооружения после окончания военных учений.

"Вернуть военных Беларуси и России в места постоянной дислокации можно за сутки, но они будут в республике столько, сколько нужно", – сказал Лукашенко.

Россия хочет признать боевиков: коротко

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. Российско-белорусские учения уже стартовали недалеко от границ с Украиной. Продлятся они до 20 февраля.