Совместное с Россией решение – Лукашенко планирует официально признать боевиков на Донбассе
17 февраля 2022 , 13:31Читати новину українською
Источник:"Эхо Москвы"
Госдума обратилась к Владимиру Путину о признании боевиков на Донбассе. В то же время Александр Лукашенко заявил, что готов принять соответствующее решение совместно с Россией.
Самопровозглашенный президент Беларуси не сказал, когда планируют это сделать. Однако заверил, что поддержит Россию.
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"Решение будет общим с Россией и взаимовыгодным", – сказал Лукашенко.
Также самопровозглашенный президент отметил, что Минск и Москва договорились оставить в Белоруссии часть вооружения после окончания военных учений.
"Вернуть военных Беларуси и России в места постоянной дислокации можно за сутки, но они будут в республике столько, сколько нужно", – сказал Лукашенко.Важно. Российско-белорусские учения уже стартовали недалеко от границ с Украиной. Продлятся они до 20 февраля.
Россия хочет признать боевиков: коротко
- Госдума 15 февраля приняла обращение к Владимиру Путину о легитимизации боевиков на Донбассе. Мол, это поможет "братскому народу".
- В Кремле сообщили, что Владимир Путин принял в известность соответствующее обращение. Однако официальный ответ президент России еще не предоставил.
- В Трехсторонней контактной группе сообщили, что созывают внеочередные консультации, учитывая действия России.
- Украина официально обратилась в Совбез ООН касательно признания боевиков Россией.
Важно – Госдума поддержала обращение: смотрите видео