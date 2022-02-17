Самопроголошений президент Білорусі не сказав, коли планують це зробити. Однак запевнив, що підтримає Росію.
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"Рішення буде спільним з Росією та взаємовигідним", – сказав Лукашенко.
Також самопроголошений президент зауважив, що Мінськ і Москва мають домовленість залишити в Білорусі частину озброєння після закінчення військових навчань.
"Повернути військових Білорусі та Росії до місць постійної дислокації можна за добу, але вони будуть у Республіці стільки, скільки треба", – сказав Лукашенко.
Росія хоче визнати бойовиків: коротко
- Держдума 15 лютого ухвалила звернення до Володимира Путіна про легітимізацію бойовиків на Донбасі. Мовляв, це допоможе "братньому народу".
- У Кремлі повідомили, що Володимир Путін взяв до відома відповідне звернення. Однак офіційної відповіді президент Росії ще не надав.
- У Тристоронній контактній групі повідомили, що скликають позачергові консультації, зважаючи на дії Росії.
- Україна офіційно звернулася до Радбезу ООН через визнання бойовиків Росією.
Важливо – Держдума підтримала звернення: дивіться відео