Создали серьезную площадку с хорошим потенциалом, – Саакян о Крымской платформе

Результат, который показала Крымская платформа, уже во многом удивил не только украинцев. В то же время даже более скромные результаты были бы хорошими с точки зрения украинской власти и дипломатов.

Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Олег Саакян. По его словам, результат Крымской платформы удивил и Россию.

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"Они увидели, что из маргинальной тусовки, как они это позиционировали, создали серьезную площадку с хорошим потенциалом", – подчеркнул Саакян.

Воспользоваться площадкой на Генассамблее ООН

Поэтому главная задача Украины сейчас – использовать эту площадку. Говорить о ней и искать поддержки можно в ООН, которая не принимала участия в Крымской платформе.

Это можно объяснить объективными и субъективными факторами. Дмитрий Кулеба в разрезе поездки делает акцент на субъективных факторах, то есть политической позиции. Олег Саакян Политолог

Политолог отметил, что по результатам форума не стоит ожидать присоединения ООН к Крымской платформе. Однако нужно:

провести ряд встреч на эту тему;

доработать элементы повестки дня;

проработать форматы ассоциированной вовлеченности стран, которые не готовы быть соучредителями платформы.

"Россия сейчас также будет использовать ООН, и будут идти битвы", – акцентировал Саакян.

Он добавил, что в ответ Украина может актуализировать вопрос так называемых "выборов" в России, которые происходят и на оккупированных территориях. Стоит предоставить доказательства нарушения Россией прав человека в рамках избирательного процесса, наступления на демократию и саботажа мирных переговоров.

Нам есть с чем туда ехать и есть возможность воспользоваться этой площадкой не просто, чтобы напомнить миру, но и предложить инициативы и актуализировать конкретные вопросы с конкретными решениями, которые нам интересны. Олег Саакян Политолог

Байден может поддержать Украину

На Генассамблее ООН ожидают и выступление президента США Джо Байдена. Он может озвучить определенный месседж в поддержку Украины или вспомнить о результатах встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Политолог отметил, что такие действия вполне в духе американской дипломатии и свидетельствовали бы о твердой поддержке украинских позиций. Если же об Украине ничего не скажут, то катастрофы не будет, но это будет свидетельствовать о риске стагнации двусторонних отношений.

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