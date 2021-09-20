Создали серьезную площадку с хорошим потенциалом, – Саакян о Крымской платформе
Источник:24 канал
Результат, который показала Крымская платформа, уже во многом удивил не только украинцев. В то же время даже более скромные результаты были бы хорошими с точки зрения украинской власти и дипломатов.
Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Олег Саакян. По его словам, результат Крымской платформы удивил и Россию.
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"Они увидели, что из маргинальной тусовки, как они это позиционировали, создали серьезную площадку с хорошим потенциалом", – подчеркнул Саакян.
Воспользоваться площадкой на Генассамблее ООН
Поэтому главная задача Украины сейчас – использовать эту площадку. Говорить о ней и искать поддержки можно в ООН, которая не принимала участия в Крымской платформе.
Это можно объяснить объективными и субъективными факторами. Дмитрий Кулеба в разрезе поездки делает акцент на субъективных факторах, то есть политической позиции.
Политолог отметил, что по результатам форума не стоит ожидать присоединения ООН к Крымской платформе. Однако нужно:
- провести ряд встреч на эту тему;
- доработать элементы повестки дня;
- проработать форматы ассоциированной вовлеченности стран, которые не готовы быть соучредителями платформы.
"Россия сейчас также будет использовать ООН, и будут идти битвы", – акцентировал Саакян.
Он добавил, что в ответ Украина может актуализировать вопрос так называемых "выборов" в России, которые происходят и на оккупированных территориях. Стоит предоставить доказательства нарушения Россией прав человека в рамках избирательного процесса, наступления на демократию и саботажа мирных переговоров.
Нам есть с чем туда ехать и есть возможность воспользоваться этой площадкой не просто, чтобы напомнить миру, но и предложить инициативы и актуализировать конкретные вопросы с конкретными решениями, которые нам интересны.
Байден может поддержать Украину
На Генассамблее ООН ожидают и выступление президента США Джо Байдена. Он может озвучить определенный месседж в поддержку Украины или вспомнить о результатах встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Политолог отметил, что такие действия вполне в духе американской дипломатии и свидетельствовали бы о твердой поддержке украинских позиций. Если же об Украине ничего не скажут, то катастрофы не будет, но это будет свидетельствовать о риске стагнации двусторонних отношений.
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76 сессия Генассамблеи ООН: что известно
- Очередная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций стартовала 14 сентября в Нью-Йорке. В повестку дня включили вопрос ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
- Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе. Глава МИД Дмитрий Кулеба попросил Организацию поделиться опытом по восстановлению территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов.
- В то же время глава Кремля Владимир Путин решил не ехать в Нью-Йорк. При этом отправил вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова.