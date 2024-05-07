Правительство поддержало указ Зеленского о создании Сил беспилотных систем: что будет дальше
Источник:Рустем Умеров
Во вторник, 7 мая, Кабмин поддержал создание Сил беспилотных систем. Рустем Умеров выложил пост, в котором объяснил дальнейшие шаги в этой сфере.
Создать новый род войск Владимир Зеленский поручил правительству 6 февраля. Речь об использовании беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем.
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СБС быть
Сегодня Кабинет министров поддержал проект указа президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем. Это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России,
– говорится в сообщении.
По словам Умерова, создание Сил беспилотных систем будет способствовать усилению обороноспособности государства. Поэтому Минобороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект закона Украины, чтобы реализовать инициативу президента.
"Силы беспилотных систем – это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического преимущества над врагом на всех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом – с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море", – подчеркнул Умеров.
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Что даст создание Сил беспилотных систем
Зеленский убежден, что новый род войск актуален и даст "вполне конкретный результат уже в ближайшее время". Дроны доказали свою эффективность в Черном море, изменив там ситуацию с безопасностью.
Задачами в этой области являются:
- создать специальные штатные должности под работу с дронами и специальные подразделения;
- обеспечить эффективную тренировку и систематизацию опыта;
- постоянно масштабировать производство и привлекать лучшие идеи, лучших специалистов.
Отвечает за направление полковник, Герой Украины Вадим Сухаревский. Командующий также был назначен в феврале 2024-го.
Он убежден, что новый род войск будет мощным кулаком, который будет решать реальные задачи на поле боя. Можно будет асимметрично отвечать на любые действия противника и наносить ему максимальные потери. "Наша цель – сделать так, чтобы заболотье отказалось от любых активных действий на линии фронта и отказалось от идеи оккупации нашего государства", – подчеркнул Сухаревский.