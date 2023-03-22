На Аскольдовой Могиле должен появиться Пантеон Героев: петиция девушки погибшего бойца "Да Винчи"

Алина Михайлова, девушка погибшего бойца Дмитрия Коцюбайло опубликовала петицию. В ней говорится о необходимости достойно почтить павших защитников Украины, создав Пантеон Героев.

Она отметила, что нашему государству необходим Национальный Пантеон Героев Украины. Речь идет о Государственном мемориальном комплексе, который чествовал бы выдающихся деятелей, славных военных командиров, а также лидеров национально-освободительной борьбы всех времен.

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Тех, кто бил врага во всех его зверских лицах: Московского царства, Российской империи, Советского союза, Российской федерации. Сложно представить лучшее место для этого Пантеона, чем Аскольдова Могила,

– подчеркнула Михайлова.

Для этого она создала петицию. Если она соберет достаточное количество подписей, президент рассмотрит вопрос о создании Пантеона. Так что девушка "Да Винчи" призвала каждого ее подписать.

За этой ссылкой Вы можете подписать петицию. Для этого нужно авторизоваться. Отметим, что по состоянию на 11:30 22 марта ее уже подписали 8 082 украинца.

Как заметила Алина Михайлова, будущий комплекс должен стать местом национальной силы, памяти, единения и консолидации. Место, в которое последующие поколения украинцев за 10 и даже за 300 лет будут приходить, чтобы почтить своих Героев, а также черпать вдохновение на развитие свободной Украины.

"Здесь должны быть выдающиеся деятели современности. Здесь должны быть выдающиеся деятели прошлого, смотрящие на нас с неба: Иван Мазепа, Степан Бандера, Андрей Мельник, Евгений Коновалец, Симон Петлюра, Павел Скоропадский и многие другие. Здесь будут и Герои будущего, вдохновленные нашим примером", – подчеркнула она.

По словам Алины Михайловой, о подобных проектах украинцы говорили и при Викторе Ющенко, и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском. Но именно сейчас очень важно от слов перейти к действиям. Она заметила, что на нас ожидает мощная и кропотливая работа не на один год, в которую будут привлечены все украинцы. Речь идет о чиновниках, историках, дипломатах, военных, ветеранах, активистах и каждом гражданине нашего государства.

Почему именно Аскольдова Могила

Как отметила девушка "Да Винчи", еще со времен Киевской Руси одним из центральных мест памяти и национальной силы в Киеве была именно Аскольдова Могила. Она ведь была местом почетных захоронений и воинской доблести. Здесь, подчеркнула она, покоились те, кто отстаивал свой дом, увековечил героизм кровью.

Советские власти разрушили это место силы, и независимая Украина до сих пор не смогла ни восстановить его, ни построить новое. Несмотря на это, Аскольдова Могила сама возрождает свою роль,

– добавила Михайлова.

Она отметила, что именно здесь увековечены Герои Крут, Герои Небесной Сотни, Иловайска, Дебальцево, Донецкого аэропорта. Здесь покоится ее любимый "Да Винчи", командир батальона "Волки Да Винчи" и самый молодой Герой Украины, получивший эту награду еще при жизни.

Алина Михайлова отметила, что процесс создания Пантеона однозначно требует широкой национальной дискуссии и консенсуса. В то же время, она подчеркнула, что он обязательно должен появиться, и что это "уже не предмет дискуссии".