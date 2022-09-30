Сознательное просчитанное убийство украинцев, – Зеленский о теракте под Запорожьем. Владимир Зеленский отреагировал на обстрел россиянами гуманитарной колонны под Запорожьем. По словам президента Украины, российские военные знали, куда попадут их ракеты.

Владимир Зеленский прокомментировал теракт под Запорожьем. По его словам, это сознательное просчитанное убийство украинцев.

Обратите внимание Число погибших в Запорожье выросло до 30: среди них есть двое детей

Зеленский прокомментировал удар по мирным людям в Запорожье

Владимир Зеленский напомнил, что ракетный удар российских захватчиков по гражданской колонне утром 30 сентября является сознательным и абсолютно просчитанным убийством украинцев в Запорожье.

По состоянию на данный момент (говорится о 21:30 30 сентября – 24 канал) – 30 погибших. Почти сто раненых и травмированных. Российские военные знали, куда попадут их ракеты,

– сказал президент.

Зеленский заметил, что это сделали изверги – от первого до последнего: от того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил.

Россия ответит за преступление

"Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми. Людьми!" – пообещал Владимир Зеленский.

Также Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины отметил, что:

именно поэтому Украина уверена в победе;

именно поэтому ВСУ взяли инициативу в войне;

именно поэтому мы достигаем ощутимых результатов на поле битвы... и это очень важно.

Президент поздравил героев и заметил, что мы остаемся людьми и получаем поддержку от людей – всех людей мира.

От каждого и каждой, кто испытывает боль, когда узнает о сознательном убийстве ни в чем не повинных людей,

– объяснил Зеленский.

Жуткий удар под Запорожьем

Утром 30 сентября российские оккупанты ударили по гуманитарной колонне с украинцами. Люди пытались уехать из Запорожья.

По данным СБУ, граждане Украины увозили гуманитарную помощь или стремились вывезти их на подконтрольную часть Украины.

Известно, что оккупанты ударили по мирным людям 16 ракетами С-300.

К сожалению, по состоянию на вечер 30 сентября 30 человек погибли. Кроме того, еще 85 человек ранены, среди них есть дети.

​Заметьте "Россия ответит": СБУ открыла дело из-за обстрела гуманитарной колонны под Запорожьем

Смотрите также – обращение Зеленского за 30 сентября: видео